Malgrat la pluja torrencial que va caure dissabte, la llevantada, el canvi d’emplaçament de bona part de les activitats i del mercat editorial a la sala polivalent, els organitzadors de la Vila del Llibre de l’Escala, viscuda aquest cap de setmana passat, se senten «satisfets». D’entrada perquè de la quarantena d’editorials previstes cap va fallar i quasi totes les propostes que hi havia al programa van fer el ple amb prop d’un miler de participants. No es pot obviar, però, que el públic va davallar a causa del temps i també perquè la sala polivalent quedava lluny del centre o encara era poc coneguda pels forasters. Malgrat tot, la proposta continua ferma i ja es va donar el relleu a la pròxima edició que enllaçarà l’Empordà amb la Catalunya Nord i l’Alguer.

Enric Bono, director de les Viles del Llibre, creu fermament en aquest projecte que enguany s’estén per vuit ciutats, entre elles la mallorquina Manacor, apadrinada des de l’Escala, que es fa el juny i on els acompanyaran una vintena d’editorials catalanes. «La nostra voluntat és crear la xarxa de territoris connectats pel món del llibre més gran d’Europa», afirma. Per la seva part, la regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç de l'Ajuntament, Marta Rodeja, destaca com de «satisfets estem del paper que juga l’Escala dins la xarxa de viles del llibre i un any més hem aconseguit un alt nivell de l’oferta i potenciar la vinculació de l’Escala amb la cultura. La Vila del Llibre forma part del nostre projecte cultural. Creiem molt amb la cultura, en tots els seus vessants, de creadora de coneixement, d’intel.ligència compartida i de motor econòmic, entre altres».

En aquest objectiu l’Escala hi juga un paper essencial des que es va sumar al projecte fa quatre anys. L’edició que ara s’ha consumat és la segona d’un cicle de tres dedicat als pobles de la Mediterrània. Enguany, la mirada s’ha situat al País Valencià d’on van arribar un gran nombre d’editorials –de la vintena que editen en català van assistir catorze– així com d’escriptors. Entre aquests, Bono ha volgut destacar la presència de Joan Francesc Mira qui, als seus vuitanta-dos anys, va oferir «una classe magistral» entorn de Joan Fuster amb qui va mantenir una estreta amistat. «Mira és una persona vital de les lletres valencianes i ens va oferir el punt de vista intel·lectual sobre Fuster però també el d’amic», comenta Bono tot afegint que ell va incidir molt en «la literatura de les idees de Fuster». A banda de Mira també van assistir a l’Escala el mateix president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la presidenta del Gremi d’Editors del País Valencià.

Segona producció teatral

Un dels actes destacats d’aquesta edició va ser també la lectura dramatitzada de la peça 'De Sueca a l’Empordà', de Sebastià Bennasar, que unia els mons de Joan Fuster i Josep Pla, dos autors que s’admiraven i que van mantenir una extensa correspondència. Aquesta lectura prendrà versió teatral convertint-se en la segona producció que fa la Vila del Llibre, aquesta amb el suport inicial de la Generalitat de Catalunya, i que veurà la versió completa aquest estiu, podent fer parada a l’Escala properament. La primera producció de les Viles del Llibre també tenia aires escalencs. Es tracta de Solitud 360 que es va fer el 2019, que encara es pot veure en els circuits teatrals i que el maig es representa a la Vila del Llibre de Cabrils.

La cloenda de la Vila del Llibre es va fer a l’Alfolí de la Sal a càrrec d’Ismael Sempere qui va interpretar versos de Josep Piera, Marc Granell, Teresa Pascual o el mateix Joan Fuster. Va ser un acte que va servir per fer el relleu entre el País Valencià i els propers convidats: l’Alguer i la Catalunya del Nord. Aquesta propera edició, que busca descobrir veus d’aquests territoris, estarà comissariada pel poeta, traductor i filòleg Joan-Elies Adell, reconegut estudiós del món de l’Alguer, i qui fou, entre el 2018 i 2019, president de la Institució de les Lletres Catalanes, i per la filòloga i activista cultural Joana Serra, de la Llibreria catalana de Perpinyà, l’única llibreria dedicada a la literatura catalana a la Catalunya Nord.