El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, juntament amb el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, la directora general del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els alcaldes i titulars dels equipaments museístics registrats de les comarques gironines, s'han reunit, aquest divendres 11 de març al matí, en comissió institucional per fer balanç de l'activitat duta a terme per la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona durant el 2021. Durant la reunió, que ha tingut lloc a la nau central de la Catedral de Girona, també s'ha aprovat el pla d'actuacions 2022.

La renovació del conveni marc de la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona entre el Departament de Cultura, la Diputació de Girona i els titulars dels museus té una vigència de quatre anys a partir del 4 d'octubre i és prorrogable quatre anys més.

El pla d'actuacions 2022, aprovat ahir al matí, compta amb un pressupost de 940.000 euros (640.000 euros aportats pel Departament de Cultura i 300.000 euros per la Diputació de Girona). Les actuacions previstes s'engloben en el nou conveni quadriennal i donen continuïtat a les línies de treball endegades el 2016. Les accions responen a quatre grans objectius: millorar la gestió dels actius patrimonials per mitjà d'una campanya de suport a la documentació dels museus gironins, assessorar i formar en temes de gestió i de conservació de les col·leccions; millorar la transferència de coneixement en el conjunt de serveis i activitats que s'ofereixen a la ciutadania; incrementar l'eficàcia dels equips professionals dels museus i, finalment, incrementar la presència de la Xarxa en el marc institucional i social.

Entre les actuacions de 2021, la majoria de continuïtat, destaca la constitució de la Comissió de Reserves Mancomunades amb l'objectiu de crear un espai únic de reserves de col·leccions dels museus de les comarques gironines. Unes reserves conjuntes en un únic espai per a benefici dels diferents museus per la guarda, la protecció i la conservació del patrimoni que custodien.

Així doncs, s'ha redactat un avantprojecte que serveix per avaluar les necessitats de reserva dels museus de la Xarxa, estudiar models de referència i proposar les necessitats i els requeriments bàsics per a un futur projecte executiu de reserves conjuntes. S'ha fet una radiografia de l'estat actual dels magatzems dels museus de la Xarxa i de les tipologies de les col·leccions que podrien acollir uns magatzems mancomunats; s'han analitzat els models en funcionament a escala estatal i internacional per obtenir models de referència i de bones pràctiques; s'ha elaborat un document de bases prèvies amb una avaluació de les diferents opcions de governança, i, finalment, s'ha fet una estimació d'inversió, pressupost de funcionament ordinari i calendari d'execució.

Del 2021 també destaca el programa de suport a la documentació dels museus, la realització de l'anòxia en peces de les col·leccions dels museus de la Xarxa a la cambra del Museu Etnogràfic de Ripoll; l'adquisició de materials de conservació preventiva per a les reserves dels museus; l'avaluació de l'accessibilitat a través del programa MUSA; les campanyes de comunicació i promoció d'estiu, Nadal i Som Cultura, així com la redacció de projectes educatius i productes culturals com la publicació dels llibres infantils Cerca i troba, que s'ha fet conjuntament amb les xarxes de museus de Lleida i Aran i de Tarragona i les Terres de l'Ebre. També s'han dut a terme formacions en l'àmbit de l'accessibilitat i la seguretat i l'avantprojecte de les reserves museístiques mancomunades, molt important per respondre a la necessitat actual que tenen les reserves dels museus gironins tant pel que fa a l'espai com a la conservació de les col·leccions.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat en la seva intervenció: «Per a la nostra institució és un orgull formar part de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Compartim l'objectiu principal de les accions de la Xarxa: que els museus de les comarques de Girona (amb una notable capacitat d'atracció) esdevinguin equipaments culturals de primer ordre pel que fa a la modernització i les accions de creació de públics, tot enfortint la seva funció social. Alhora, apostem també per assegurar la capacitat de prestació dels serveis bàsics i de qualitat que qualsevol museu ha de tenir».

Xarxa de Museus de les Comarques de Girona

La Xarxa de Museus de les Comarques de Girona està formada per 26 equipaments museístics i es va constituir el novembre de 2015, mitjançant un conveni marc de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, a fi de desenvolupar eines de col·laboració entre els museus d'aquest àmbit territorial, fomentar actuacions transversals en matèria museística i donar suport econòmic directe als museus i equip