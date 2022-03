L’Escala recupera aquesta Setmana Santa la representació del Via Crucis Vivent, després de dos anys en què no s’ha pogut fer per les condicions de la pandèmia de Covid-19.

El Via Crucis de l’Escala és organitzat per l’associació cultural El Rosetó i hi participen un centenar de persones. Aquest any serà el primer, si no canvien les condicions, que es podrà fer amb la nova junta de l’entitat, que ha introduït alguns petits canvis en el recorregut. Per a aquesta edició també s’han creat alguns nous vestits de personatges i s’ha restaurat tots els elements de metall de la vestimenta dels soldats romans. També s’ha fet un nou pòster, en què el protagonista és una fotografia parcial d’una de les escenes, amb tres participants amb les torxes enceses.

La representació s’ha dividit en quatre escenaris, amb un total de 13 escenes. Com és tradicional, s’inicia a la plaça de l’Ajuntament i de l’Església, on hi ha el Ram, la Samaritana, el Sanedrí i la Sentència. Després de passar per carrer de la Moreneta, del Mig i la plaça Avi Xaxu, la representació arribarà a la zona del carrer Joan Massanet i la plaça Víctor Català, on hi haurà les sis següents escenes: Primera caiguda, les Injúries, la Verge Maria, la Segona Caiguda, la Verònica i les Pietoses.

A la placeta del Peix hi haurà la Tercera caiguda i el Cirineu. I, finalment, la representació es tancarà a la mar d’en Manassa, on hi ha la Crucifixió.

Aquesta serà la dotzena representació del Via Crucis Vivent de l’Escala, que com es habitual es fa per Divendres Sant (15 d’abril, a les 22h).

La setmana vinent començaran els assajos.

El regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López ha volgut felicitar a l'associació El Rosetó "per la il·lusió que hi posen per tirar endavant aquesta representació, que és una de les activitats que té més participants de les que es fan a l'Escala i que la gent s'ha fet molt seva".

En representació del Rosetó, Ivon Pagès destaca la satisfacció "per poder fer aquesta 12a edició després de dos anys en què només hem pogut oferir com a alternativa alguns programes especials per la ràdio i la televisió local". I afegeix: "Estem molt agraïts a tots els participants i als col·laboradors que tenim, ja que sense ells tot això no seria possible".