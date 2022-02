Les cintes aèries de 'Anna' headed by D.Efremkin i Still loving you del Duo Sukhorukov s'han endut els dos elefants d'Or del desè aniversari del Festival Internacional del Circ de Girona. Es tracta de dues actuacions procedents de Rússia, el país que més guardons s'ha endut en aquesta edició (cinc). El número de llit elàstic amb icaris Venice Carnival headed by N. Grushin i White Flight de K. Eganian, amb el doble portar coreà, i Coronation de V.Dulich, s'han endut els elefants de Plata. Els elefants de Bronze han estat per la Troupe Zola New Generation, de Mongòlia, amb un número de bàscula; pels malabars dels xilens Hermanos Reyes i el mà a mà dels mexicans Hermanos Latino.

Els premis del Públic i de la Crítica han distingit el número de cintes aèries 'Anna' headed by D. Efremkin i el de doble portor coreà White Flight. El premi de la Imatge ha estat per Still loving you, amb el seu espectacle de xarxa aèria fins ara mai vist al festival. Finalment, el premi del jurat se l'ha endut el Royal Circus Ballet de Gia Eradze. D'entre tots els participants de les semifinals dividides en l'espectacle Blau i l'espectacle Vermell, només 13 han arribat a la final i han actuat a la Gala d'Or de clausura del festival. Entre els finalistes hi havia ―Coronation de V. Dulich (Rússia), Hermanos Reyes (Xile), Peter Campa (Mèxic), Caroline Huang (Estats Units), Hermanos Latino (Mèxic), Junior (Xile), ―Still loving you del Duo Sukhorukov (Rússia), ―Venice Carnival de N. Grushin (Rússia), ―White Flight de K. Eganian (Rússia), Duo Rings (Argentina & Itàlia), Hassak Troupe (Kazakhstan), ―Anna, headed by D. Efremkin (Rússia), Troupe Zola New Generation (Mongòlia). El certamen ha tornat a superar amb nota les incerteses derivades de la pandèmia i per la gran carpa del Camp de Mart hi ha passat més de 27.000 espectadors.