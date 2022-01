Les cares d’il·lusió dels més petits auguren les últimes festes de l’any, i les més celebrades: les festes de Nadal. Taules plenes de torrons i polvorons, panxes calentes després d’una bona sopa de pilota amb galets, balcons i portals enlluernats amb bombetes de colors, carrers amb cançons nadalenques i cares d’il·lusió i felicitat, sobretot en els més petits.

La mainada espera impacient l’arribada de les festes de Nadal. Tradicions i celebracions que passen de generació en generació, transmeten la cultura popular de la nostra terra. I és que la cultura s’aprèn vivint-la, però també llegint-la. I quina millor manera de gaudir-la que a través de contes nadalencs.

Les principals biblioteques de l’Alt Empordà han fet un llistat de recomanacions de contes infantils nadalencs, perquè els més petits de la casa estiguin entretinguts i alhora aprenguin les tradicions d’aquestes festes.

Les biblioteques recomanen

La biblioteca Pere Calders de Llançà, situada al bell mig del municipi, ha recollit en un llistat els títols de contes nadalencs per fomentar la lectura entre els infants a través d’activitats lúdiques i educatives com són les estones en família llegint un llibre.

La primera recomanació de la biblioteca de Llançà és Els supertafaners ho volen saber tot sobre el Nadal, traduït per Emili López Tossas (Editorial Vox). El llibre perfecte per als més curiosos de la casa i que no paren de preguntar el perquè de tot. Totes les respostes relatives a les festes de Nadal les trobaran en aquest divertit conte amb les il·lustracions de la Judit Frigola Fontacaba.

La història sobre l’Epi i la Fani, protagonistes del llibre Els Reis Mags porten camises hawaianes, dos germans molt preocupats pel canvi climàtic que educaran els nens lectors en els valors de la solidaritat i la cura del planeta a través de riures i màgia. Un llibre escrit per Grabiel García de Oro i il·lustrat per Roger Zanni, de l’Editorial La Galera, que aconsegueix educar els infants a través de la màgia i el riure.

També recomanen una selecció de poemes per a cada una de les figures del pessebre amb il·lustracions de la reconeguda Pilarín Bayés. Lola Casas l’ha escrit i es diu Les figuretes del Pessebre, editat per La Galera. Un altre recopilació de poemes especials per recitar dalt de la cadira és Divuit poemes de Nadal i un de Cap d’Any, escrit per Joana Raspall i il·lustrat per Ignasi Blanch, de l’Editorial Mediterrània.

La biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries també disposa del seu propi llistat dels millors contes de Nadal, que es poden trobar a les seves prestatgeries. No m’agrada el Nadal, escrit per Suzanne Lang i il·lustrat per Max Lang de Símbol editors, és el conte perfecte per als infants més desencantats amb aquestes festes. En Norman ajuda en Jim Panzé a trobar molts motius per celebrar i gaudir d’aquesta festivitat. En aquesta recomanació per als grinchs de Nadal també hi ha coincidit la biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses.

Per descobrir com se celebren les festes de Nadal en diferents parts del món i quines són les seves tradicions, els més petits han d’endinsar-se en les pàgines de Nadal arreu del món, escrit per Estel Baldó, Rosa Gil i Maria Soliva i il·lustrat per Ana Zurita de l’Editorial Barcanova. Un llibre on es destaca la importància de celebrar les festes amb família i amics.

El tió és una tradició popular catalana de fa molts anys, però d’on ve? El llibre de la Mercè Canals Caga, tió!: pas a pas, de l’Editorial Combel, t’ho explica. A més a més, inclou un tió de cartó per muntar! A Castelló, també ens proposen un conte per als infants més aventurers: El Follet Oriol i el Nadal, escrit per Òscar Sardà, de l’Editorial Barcanova, que relata les aventures del follet Oriol i el seu amic Nil.

Una altra biblioteca que s’ha prestat a presentar-nos quines són les seves recomanacions de contes nadalencs és la Jaume Vicens i Vives de Roses. La llista l’encapçala un dels clàssics de Nadal: Cançó de Nadal, de Charles Dickens, amb il·lustracions per Óscar T. Pérez i editat per Barcanova. El vell cascarràbies Scrooge rep la visita del seu difunt soci Jacop Marley per portar-li un missatge que canviarà la seva forma d’entendre la vida. Una joia literària adaptada per als infants.

L’autor de literatura infantil Oriol Canosa ha escrit El Secret del Nadal, amb il·lustracions de Cuchu, en què s’explica el secret millor guardat del Nadal: qui són els encarregats d’il·luminar el Nadal?

La biblioteques de Roses i l’Escala coincideixen en recomanar aquest títol: Mos, l’elf, la història del gos més avariciós que vol quedar-se amb tots els regals de Nadal. Un èxit en vendes d’Aaron Blabey per als amants dels canins.

La darrera de les recomanacions que ens ofereixen a Roses va dirigida a aquells nens i nenes més manetes que gaudeixen d’un bon llibre interactiu. El carrer Nadal. Llibre acordió, escrit per Ingela P. Arrhenius i Jonathan Emmett, de l’editorial Estrella Polar, fa un recorregut per les botigues més emblemàtiques i amb els personatges més divertits.

Des de l’Escala, la biblioteca Víctor Català ha preparat una llista de contes amb les històries més mogudes i entretingudes, i inclou, en primer lloc, les aventures de l’Amelia a La noia que va salvar el Nadal, de Matt Haig, que relata les aventures d’una jove que demana al Pare Noel que compleixi el seu desig.

Fer cagar el tió és una de les celebracions més esperades per als infants, i la biblioteca de l’Escala ens fa dues recomanacions de contes en què s’explica aquesta tradició. Viatge al món dels tions, de Ton Lloret Ortínez i Martí Garancho Rico, i L’increïble camí del tió, d’Albert Font i Pauet Riba, en què s’expliquen els secrets de la vida de l’ésser més entranyable.

Per últim, un llibre per als ja no tan petits per despertar la seva curiositat i capacitat observadora. El millor Nadal, de Chih-Yuan Chen, publicat per l’editorial Thule, és una commovedora història il·lustrada per gaudir en aquestes dates plenes de màgia.

Per la seva banda, la biblioteca Fages de Climent de Figueres ens aporta també unes recomanacions lectores per a aquest Nadal que els infants han de conèixer. Un llibre interactiu que inclou un arbre per muntar per als més petits és L’arbre de Nadal pas a pas, escrit per Mercè Canals, el conte perfecte perquè els infants entenguin la importància de la tradició de l’arbre de Nadal. L’editorial Blackie Books ha traduït la divertida història del Gos Pudent, bon Nadal!, de Colas Gutman, traduït per Isabel Obiols.

S’acosta l’època preferida d’en Narval, on podrà gaudir de les aventures més diverties amb la seva colla d’amics. Bon Nardal! Un llibre de Narval i Medu, escrit per Ben Clanton, de l’editorial Juventud, en el seu cinquè volum d’aquesta entretinguda història.

I, per finalitzar, amb les recomanacions de la biblioteca de Figueres, un llibre d’una de les escriptores de ficció més aclamades. J.K. Rowling ha escrit El porquet de Nadal, traduït per la Maria Àngels Guiu i publicat per l’editorial Estrella Polar.