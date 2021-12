El Govern recomana ampliar el recorregut de les cavalcades de reis i evitar els carrers estrets fer el recorregut en carrers estrets i afavorir els carrers amples i esponjats.

Així ho diu Cultura al seu web, qui assegura que es podran fer cavalcades de Reis i activitats de Nadal. "Com en la resta d’activitats culturals, tant en les cavalcades com en les activitats de Nadal és responsabilitat dels organitzadors i del públic evitar aglomeracions, i és obligatori l’ús de la mascareta tant del públic assistent com dels participants en interior i exterior".

Per altra banda, assenyala que les activitats culturals, com per exemple arts escèniques i musicals, desenvolupades a l’aire lliure o en espais tancats, els assistents han d’estar asseguts.