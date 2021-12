La cartellera es renovarà divendres amb l'estrena de 'No mires arriba', coprotagonitzada per les estrelles de Hollywood Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio. Al film encarnen una estudiant de postgrau d'Astronomia i el seu professor en la seva gira mediàtica per alertar la humanitat de l'arribada d'un gran cometa que destruirà la Terra. En clau estatal, s'estrenen els films 'La vida era eso', amb la catalana Anna Castillo com a coprotagonista, i 'El lodo', amb Raúl Arévalo en el paper d'un prestigiós biòleg que després de viatjar per tot el món torna per protegir el paratges naturals on va créixer. D'altra banda, HBO Max estrena la seqüela de la mítica sèrie 'Sexo en Nueva York', vint anys després i amb un nou nom: 'And just like that'.

'No mires arriba'

Protagonitzada pels ja esmentats Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio, està dirigida per Adam Mckay, director de films com 'La gran apuesta' o 'El vicio del poder'. Formen part del repartiment també els actors Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett i Tyler Perry. El film arribarà a Netflix el 24 de desembre.

'Demonic'

El cineasta Neill Blomkamp uneix possessions demoníaques i noves tecnologies al film de terror 'Demonic'. El coguionista i director de 'Distrito 9' (2009), 'Elysium' (2013) i 'Chappie' (2015) va presentar la pel·lícula al Festival de cinema de Sitges, on va rebre el Premi Màquina del Temps. El director va destacar que la idea de 'Demonic' era qüestionar què faria una persona si algú està posseït: "T'introduiries en la seva ment per veure què passa en realitat?", va preguntar.

A 'Demonic', un científic contacta amb la filla d’una assassina en sèrie per proposar-li participar en la prova d’una tecnologia experimental. L’objectiu és introduir-se a la ment de la seva mare, que en l’actualitat es troba en coma, per comunicar-s’hi. Però l’experiment no surt segons el que s’havia planejat i acaba despertant els dimonis del passat.

'Querido Evan Hansen'

Després de canviar de data d'estrena, aquest divendres arribarà finalment als cinemes 'Querido Evan Hansen' dirigida per Stephen Chbosky i protagonitzada per Ben Platt, Julianne Moore i Kaitlyn Dever. Al film, Evan Hansen (Andrew Barth Feldman) està a punt d'obtenir el que sempre ha volgut: una oportunitat per finalment poder encaixar amb els altres.

'Valentina'

Chelo Loureiro dirigeix el film d'animació 'Valentina', una nena que té un somni i és ser trapezista, però creu que mai podrà aconseguir-lo perquè té síndrome de Down. La seva àvia l'anima a seguir endavant.

'Zeros and ones'

JJ (Ethan Hawke) és un soldat nord-americà destinat a Roma i veu saltar pels aires la ciutat del Vaticà a plena nit. S'embarcarà en un heroic viatge per descobrir i enfrontar-se a un enemic desconegut que està amenaçant el món. El thriller 'Zeros and ones', dirigida per Abel Ferrara, va guanyar el Premi al millor director al Locarno International Film Festival (2021).

'Alegría'

Violeta Salama dirigeix 'Alegría' protagonitzada per Cecilia Suárez, Laia Manzanares, Sarah Perles i Mara Guil. Alegria (Cecilia Suaìrez) viu d'esquenes a les seves arrels jueves, tot i que des que se'n va anar a Melilla i es va instal·lar a la casa familiar no és una feina fàcil. Allí viurà el moment en què la seva família es trasllada a casa seva per organitzar la boda d'una neboda amb un jove de Melilla. Un fet que li provocarà un daltabaix vital.

'La vida era eso'

David Martín de los Santos estrena aquesta setmana 'La vida era eso' protagonitzada per Petra Martínez i Anna Castillo. Elles es posen en la pell de dues dones emigrants espanyoles de generacions diferents que coincideixen en un hospital a Bèlgica. Després decidiran emprendre un viatge al sud d'Espanya. 'La vida era eso' ha estat guardonada al Festival de Liverpool amb el Premi a la millor pel·lícula, a la millor direcció i el premi Film of the Festival i també a CineHorizontes Marsella on va obtenir al Premi a la millor interpretació per a Petra Martínez, el Premi del públic i Premi de la joventut.

'El lodo'

El film 'El lodo', dirigit per Iñaki Sánchez i protagonitzat per Raúl Arévalo, Paz Vega i Roberto Álamo, tracta sobre un prestigiós biòleg que després de viatjar per tot el món té la voluntat de tornar als seus orígens per protegir el paratges natural on va créixer. S'haurà d'enfrontar però als habitants de la zona que veuen atacada la seva forma de vida i subsistència.

'La familia Bloom’

‘La familia Bloom’, dirigida per por Glendyn Ivin i protagonitzada per Naomi Watts, centra la seva història al voltant de Cameron Bloom, la seva dona Sam i els seus fills. Sam Bloom és una jove mare que viu feliç amb el seu marit i els seus tres fills. Un dia un accident la deixa paralítica. Mentre ella i la seva família lluiten per adaptar-se a la seva nova situació, un aliat improbable es presenta en les seves vides en forma d'un ocell ferit al qual anomenen Penguin pel color del seu plomatge. L'arribada d'aquest animal és una distracció benvinguda per a la família Bloom, que finalment marca una gran diferència en Sam, ensenyant-la a viure de nou. La pel·lícula van formar part de la programació del BCN Film Fest 2021.

‘La última cena’

Toni Agustí, María S. Torregrosa i Andrea Jaurrieta són els directors de ‘La última cena’. Al film, la Maria i el Toni porten sis anys casats i són una parella jove i acomodada. Un dIa organitzen un sopar per als amics a casa seva a les afores de Madrid. La notícia de la imputació del Toni en un cas de corrupció, publicada als mitjans aquella mateixa setmana alterarà la dinàmica d’una reunió que es preveia informal. El film, completament improvisat pels actors, es va estrnar l’any passat a La Mostra de València i va rebre el premi del públic del festival de cinema Rizoma.

‘Tres pisos’

El reconegut director italià Nanni Moretti (‘Caro diario’, ‘L’habitació del fill’), signa un drama protagonitzat per tres famílies que viuen en una mateixa urbanització en un barri benestant de Roma. L’acció se centra en un jove matrimoni que sospita que el seu veí ha abusat de la seva filla, en una mare amb dos fills el pare de les quals està absent, i en un jutge jubilat que busca una motivació pel seu dia a dia.

La seqüela de ‘Sexo en Nueva York’ (‘And just like that’), a HBO Max

La plataforma nord-americana HBO Max estrena el 9 de desembre els dos primers episodis de la sèrie ‘And just like that’ (la resta d’episodis de la sèrie s’incorporen setmanalment cada dijous). La producció és una posada al dia de la mítica sèrie ‘Sexo en Nueva York’, amb Sarah Jessica Parker i la resta de les seves adinerades amigues, vint anys després.

D’altra banda, el 8 de desembre estrena ‘Landscapers’, una mini-sèrie de quatre episodis basada en fets reals i que protagonitza l’oscaritzada Olivia Colman i David Thewlis. Relata la història d’una parella britànica que comença a ser investigada quan apareixen dos cadàvers al jardí d’una casa de Nottingham.

Amazon Prime Video estrena ‘Tampa Baes’

‘Tampa Baes’ és la nova sèrie d'Amazon Originals. Una docusèrie que es fixa en una coneguda zona gai de la costa de Florida. En concret, la producció segueix un grup de joves amigues lesbianes en el seu dia a dia.

D’altra banda, la plataforma incorpora l’estrena a l’Estat de ‘Encounter’, el 10 de desembre. Dirigida por Michael Pearce i escrita per ell mateix amb Joe Barton, la pel·lícula de ciència ficció presenta un marine mira de salvar els seus dos fills d'una misteriosa amenaça, i empren un viatge perillós amb ells per l'oest dels Estats Units. Els perills són constants mentre proven d'arribar a una base militar secreta de Nevada.

‘La mano de Dios’ i la vida de Takeshi Kitano, novetats a Netflix

Després de preestrenar-la a les sales de cinema, Netflix estrena el 15 de desembre al seu catàleg ‘Fue la mano de Dios’. Es tracta del darrer film de Paolo Sorrentino, produït per la mateixa plataforma. La pel·lícula és un homenatge del director italià a Diego Armando Maradona, però és també un reflex de la història de la seva pròpia família, marcada per un tràgic accident.

Netflix presenta el 9 de desembre ‘El chico de Asakusa’, una producció basada en les memòries de Takeshi Kitano que descobreix els orígens de l’artista i cineasta japonès així com de qui van ser els seus mentors i amics abans de convertir-se en un personatge tan popular. Kitano és el creador del recordat programa televisiu ‘Humor amarillo’, però també un actor i cineasta de prestigi autor de films com ‘Zatoichi’ (2003).

A més, la plataforma estrena a l’Estat el 10 de desembre la sèrie ‘Esos locos años veinte’ (‘Roaring Twenties’), una història de vuit joves a la vintena que busquen l’èxit en la vida i l’amor a Austin (Texas), feu del festival South by South West (SXSW).

Novetats a Filmin

La plataforma catalana Filmin estrena ‘Hemingway’ el 14 de desembre. Una sèrie documental del nominat a l’Oscar Ken Burns que ajuda a descobrir la persona darrere el personatge d'Ernest Hemingway. I el 10 de desembre estrena també ‘Wild Indian’, un thriller protagonitzat per dos amics d’escola que quan es fan grans han d’afrontar un crim que va succeir en la seva joventut.

La sèrie documental 'Bienvenidos a la tierra', a Disney+

Finalment, Disney+ estrena el 8 de desembre ‘Bienvenidos a la tierra’. Es tracta de la sèrie de National Geographic que explica en sis episodis com Will Smith emprèn una aventura arreu del món, guiat per exploradors d’elit, per explorar les meravelles de la terra.