La il·lustradora figuerenca Marina Gibert ha estat proclamada guanyadora del XIV Premi Internacional Compostel·la d’Àlbum Il·lustrat amb un projecte titulat Selva, que representa una metàfora de la memòria. El certamen, organitzat pel Departament d’Educació de l’Ajuntament de Santiago i l’editorial Kalandraka, té una dotació econòmica de 9.000 euros i ha comportat la publicació de l’obra en les cinc llengües de l’estat.

Selva és un llibre amb molt de color i sense paraules, que narra el divertit passeig, ple d’inesperades troballes, d’un nen per un paratge d’exuberant vegetació. Selva ja habita en els aparadors i les lleixes de les llibreries i, entre les seves pàgines, s’hi pot descobrir una metàfora de la vida en la qual res no resulta ser el que sembla: ni el camí, ni uns misteriosos ulls, ni la muntanya... fins a un final extraordinari que convida a pensar i a reflexionar.

Per a persones refugiades

El 22 de novembre, l’autora, establerta a Portugal, es va desplaçar a Santiago de Compostel·la per recollir el premi, en un acte institucional molt especial presentat per la responsable del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Santiago, Beatriz Varela, amenitzat pel quartet d’arpes Lulavai, i que va comptar amb les intervencions de l’alcalde de la ciutat, Xosé Sánchez Bugallo, i del director de Kalandraka, Xosé Ballesteros, el qual va destacar: «La il·lusió del retrobament encara marcat per la pandèmia, l’emoció d’una autora que està iniciant la seva trajectòria artística, la projecció d’un certamen que ha rebut més de 4.000 obres des de la primera convocatòria, el camí que emprèn aquest nou llibre publicat en les cinc llengües peninsulars i que estarà a l’abast de les persones refugiades que arriben a l’illa de Lampedusa per contribuir a la lectura com a bàlsam i pont entre cultures…».

En la valoració de Selva, els membres del jurat van destacar que es tracta d’una obra «brillant, original i de gran riquesa cromàtica, que narra en imatges el passeig divertit d’un nen per un paratge d’exuberant vegetació». També van ressaltar el final «sorprenent» d’aquesta història, en què el protagonista s’endinsa «per un lloc on la memòria farà volar la imaginació».

Durant la seva estada a Compostel·la, Marina Gibert va compartir les claus de Selva amb l’alumnat d’Arts de l’Institut do Sar i amb futures mestres d’Educació Infantil. L’interès de l’autora per la natura, les visites al jardí botànic Estufa Fría de Lisboa que va inspirar els seus primers esbossos, el procés de reflexió, de «pensar amb el llapis» per imaginar com experimentaria un nen o una nena la sorpresa davant del paisatge desbordant de la jungla, el fenomen dels animals reconquistant les ciutats durant el confinament… El resultat és una aventura per descobrir i sorprendre’s, un relat senzill i original que juga amb les perspectives, els petits detalls, els «colors onírics» que fan possible trobar des d’una palmera rosa fins a un tigre blau…

Marina Gibert va estudiar a l’Escola d’Art i Disseny La Llotja de Barcelona i va ampliar la seva formació al Seminari d’Il·lustració del Centre d’Art i Comunicació Ar.Co de Lisboa.