El terror és un gènere que té molts adeptes i que cada vegada va a més. N’hi ha, però, que en són devots des de fa temps i també creadors com és el cas dels directors altempordanesos David Callahan Ruiz i Toni O. Prats, que han unit esforços per primer cop per gestar junts La família infernal, un curt rodat entre Figueres i Girona, protagonitzat, entre altres, per l’actor figuerenc Àngel Amieva, que ja es troba en fase de postproducció i que es començarà a presentar properament a la gran pantalla i per diferents festivals.

La família infernal és, tal com la descriu Prats, «una comèdia en clau de terror», dos gèneres amb els que ambdós directors se senten molt a gust. «Volíem una idea innovadora o diferent», afirma Prats. La van trobar inspirant-se en aquelles velles pel·lícules sobre exorcismes però donant-li un toc de paròdia. En aquesta versió alternativa hi apareix, evidentment, un capellà, personatge que ha d’encarregar-se de l’exorcisme però que, a diferència dels clàssics, és un home pusil·lànime i covard. Aquest paper el broda un actor del territori, conegut pels seus papers còmics, Àngel Amieva.

L’actor figuerenc ja havia actuat en anteriors projectes cinematogràfics de Callahan Ruiz i també ha protagonitzat recentment un altre treball del director que ara s’està acabant de cuinar i que veurà la llum en breu. En aquest cas una comèdia agredolça, Pallasos, sota la que s’amaga una denúncia sobre el maltractament. Per Amieva, aquesta mena d’experiències, a banda de poder compartir amb persones que gaudeixen fent el mateix, esdevenen la possibilitat de «fer cinema, malgrat el baix pressupost, amb un tractament professional». «És experiència, entrenament davant la càmera, un bagatge pel futur i més pels que estem a l’Empordà i volem viure d’això, del món actoral i audiovisual», comenta tot afegint que és la possibilitat de «dur el cinema a casa i de no haver d’anar a Madrid per optar a papers». A més, molts cops a l’entorn de la creació d’un curt es generen moltes sinergies i connexions inesperades «que animen a seguir».

Àngel Amieva és ben conegut pels seus papers còmics, tant en el cinema com en el teatre. «La comèdia és el meu talent, tot i que sempre s’ha dit que és molt difícil perquè requereix uns tempos, jo ho tinc innat», afirma. Ell, però, no és l’únic protagonista de La família infernal. L’acompanya un jove actor de Barcelona, Fèlix Velarde, qui interpreta el paper de l’adolescent posseït. Toni O. Prats reconeix que no va ser fàcil trobar-lo perquè «el paper és important, té molt de text i necessitàvem un actor que el sabés defensar». El resultat, però, ha estat molt bo. Completen l’elenc, ja amb papers més secundaris, Estíbaliz Barroso, que interpreta a la mare del jove endimoniat, Txema Alabert, David Planas i Marcos Fernández.

El gruix principal del rodatge del curt, que té una durada de 15 minuts, es va fer principalment en un pis de Figueres al llarg de tres dies de finals de l’agost passat. Posteriorment, es van rodar algunes escenes d’exteriors a diferents emplaçaments de Girona que són la introducció del curt.

Incentivar l’enginy

Sovint aquests projectes cinematogràfics independents disposen d’un baix pressupost –molts cops, nul– i els creadors han de fer ús de molta imaginació. Això, per Prats no és dolent perquè els permet incentivar «l’enginy per fer coses interessants». Dins aquesta línia, a l’hora d’escriure el guió ja el van adaptar al que volien fer, també partint dels recursos de què disposaven. En aquest sentit, dins el curt s’inclouen alguns efectes però el codirector remarca que bona part del treball se sustenta en el diàleg i les interpretacions. A més, valora que al ser un gènere híbrid, on la comèdia té força pes, els actors «tenien un repte complicat».

L’Acocollona’t de Girona escalfa motors i inclou una vetllada solidària amb el càncer

L’Acocollona’t de Girona, la setmana de cinema fantàstic i de terror, ja escalfa motors. Ja han rebut més de tres-cents curts i vint-i-cinc pel·lícules d’arreu del món. D’aquestes, els organitzadors seleccionaran una vintena de curts i cinc pel·lícules per ser visionades i optar a la competició oficial, entre el 3 i el 12 de desembre als Cinemes Albéniz. Aquesta proposta va néixer fa onze anys i té ADN altempordanès perquè David Callahan Ruiz forma part de l’organització des dels inicis i ara també si ha sumat Toni O. Prats, entre altres apassionats del gènere.

Aquesta mostra inclou premis econòmics cosa que Toni O. Prats veu com quelcom realment molt positiu. «Vol ser una ajuda pels realitzadors i directors», afirma. També s’entrega el premi del públic. Una de les novetats d’aquesta edició és que un dels dies de projecció de curts fora de competició, concretament el 4 de desembre, tot allò que es recapti amb les entrades es donarà a l’Institut Català d’Oncologia.