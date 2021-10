La Fundació Castell de Peralada i Cellnex han tancat un acord de col·laboració per digitalitzar el fons documental del Festival, recopilat durant els 35 anys d'història del certamen. El projecte permetrà transformar en format digital aquest important arxiu format per més de 50.000 documents consultables, entre fotografies, il·lustracions i altres documents. Es preveu que la transformació digital de la primera fase del fons, de 21.000 documents, acabi abans de finals del 2023, tot i que les dues entitats podrien estendre l'acord de col·laboració més enllà d'aquesta data.

Per l'escenari del certamen hi han passat les principals figures de la música, la dansa i la creació de rellevància nacional i internacional. Entre elles, Montserrat Caballé, Plácido Domingo o Josep Carreras, Rudolf Nureyev, Maia Plissétskaia, Mstislav Rostropóvitx, Roland Petit o Maurice Béjart. Amb aquesta iniciativa, el festival vol facilitar l'accessibilitat digital al seu fons documental, la petjada gràfica d'actuacions històriques, que estarà disponible per a tot el públic a través d'internet. Entre els documents que es digitalitzaran, destaquen grans moments de la història de les arts escèniques com la 'Carmen' de Calixto Bieto, que va causar polèmica en el seu moment, o el retorn als escenaris de Josep Carreras després superar una leucèmia en un recital que va fer la volta al món.

L'acord de col·laboració preveu que la transformació digital de la primera fase del fons documental, de 21.000 imatges, acabi abans del 2023, si bé totes dues entitats podran el podran estendre més enllà. La presidenta de la Fundació Castell de Peralada, Isabel Suqué, ha celebrat la iniciativa i ha assegurat que el projecte neix amb la voluntat de "preservar" la seva història que, al seu torn, és "també un capítol molt important de la història musical, operística, de les arts escèniques i de la dansa de nostre país".