Un dels grans patrimonis naturals que conserva Ventalló són una vintena d’oliveres mil·lenàries. Malgrat tot, hi ha molta desconeixença sobre elles, fins i tot, la seva edat real. És per aquest motiu que l’Ajuntament està decidit a impulsar un estudi de l’ADN de cadascun dels exemplars, començant pels més antics fins a assolir tots els del poble. Per fer-ho se sumen a un projecte europeu que, aquest diumenge al matí al Parc de la Bassa, s’explica en una taula rodona. A més a més, divendres també es fa a la biblioteca una jornada d’innovació i recerca sobre control de plagues que s’inclou dins els actes de la festa major de Ventalló i que, per segon any consecutiu, no pot acollir la Fira de l’Oli a causa de la pandèmia.

El projecte entorn les oliveres busca la implicació de totes les institucions, entre elles, la Diputació de Girona i la Generalitat i, per això, han convidat diumenge alguns dels seus representants. També compta, evidentment, amb el suport d’Olis de Ventalló, amb Fina Sala, qui té cura d’aquests arbres des de fa temps. «Volem posar en valor aquest patrimoni natural que ara està protegit a escala col·lectiva i que ens agradaria que fos a escala individual», explica Remei Costa, alcaldessa de Ventalló. De fet, la finalitat del projecte és recollir el màxim d’informació de cada exemplar, com la seva edat, varietat o quilos d’oli, per, després, generar un QR divulgatiu. «Es tracta de posar-los nom i cognoms a cadascuna d’elles». Una altra persona convidada a la taula rodona és l’alcaldessa d’Ulldecona, ja que Ventalló vol agermanar-s’hi. «Ulldecona va néixer a partir d’un assentament que es deia Ventallola i s’han dedicat tradicionalment a la producció d’oli d’oliva», comenta Costa. A més, formen part de la Taula del Sénia, liderant la protecció de les oliveres històriques.

Ambdues propostes s’inclouen dins el programa de la festa que arrenca divendres, a dos quarts de deu del vespre, amb l’actuació de Pep Plaza al pavelló. «Hem pensat en una festa completa per gaudir al màxim», reconeix l’alcaldessa. Així, dissabte al matí es proposa un entrenament rural a càrrec de l’empresa local Tiffany’s i, ja a la tarda, a les cinc, Atrapasomnis proposa una animació infantil. Una hora més tard, es presenta el llibre D’Abantes a Xurrenacai. El parlar de l’Empordà, de Robert Sabater, i, tot seguit, s’obren dos food trucks a la zona del pavelló. És el pas previ de dos concerts: Germà Negre i Serial Killerz.

Diumenge la festa continua amb un bon repic de campanes, missa amb la cobla Rossinyolets i, tot seguit, una sardana de vermut a la plaça de l’Ajuntament. A la mateixa hora Jaume Ibars amenitza un vermut musical al parc de la Bassa. La tarda la tanca un concert de l’orquestra Montecarlo.

És obligatori adquirir una entrada anticipada als concerts de dissabte a la nit

Una de les maneres que ha pensat l’Ajuntament de control de l’aforament i l’assistència als concerts de dissabte a la nit –Germà Negre i Serial Killerz– és fer pagar 3 euros per entrada anticipada. Aquest preu, però, es retorna amb la consumició, tal com comenta l’alcaldessa de Ventalló. Per veure l’orquestra Montecarlo, diumenge, també cal reservar, però no cal pagar.

D’altra banda, afegeix que dimecres, coincidint amb la festa del patró, sant Miquel, l’associació d’Amics de la Parròquia han previst una missa.