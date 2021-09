Fa sis anys, tres entitats franceses van tenir la pensada d’impulsar un festival de fotografia i d’arts visuals, FotoLimo, amb l’objectiu de fomentar la creació, la recerca i l’educació prenent com a fil conductor la frontera en el sentit més ampli. Fa dues edicions, el festival es va convertir en transfronterer –amb seus a Cervera de la Marenda i Portbou– gràcies a la inclusió de l’associació catalana aladeriva. En aquesta sisena experiència, viscuda les dues darreres setmanes, el festival ha desplegat tot el seu arsenal en forma d’exposicions per diferents espais, totes elles al voltant de les fronteres interiors.

FotoLimo està agafant cada cop més volada. Enguany, més de quatre-cents creadors d’arreu del món han respost a la crida, dels quals els organitzadors n’han seleccionat cinc per desenvolupar els seus projectes. «Cadascun tenia a veure amb les fronteres interiors, uns més des del cos, altres més psicològica», diu Neus Sola, coorganitzadora qui reconeix l’efervescència del festival. A la convocatòria, afirma, postulen creadors emergents i professionals. Allò que sí que ha fet FotoLimo és convidar artistes de prestigi com Sanne de Wilde, Lourdes Grobet, Agata Skupniewicz, Angèle Dumont o Vivien Ayroles, entre altres. En total hi ha hagut catorze exposicions recuperant-ne algunes de l’any passat fruit de residències. Cal destacar l’ús que s’ha fet d’espais singulars com el mur de l’estació de Portbou i l’antic post duaner.