El festival Mirador Photo Garrigàs 2021 se celebra la seva novena edició del 10 al 26 de setembre amb un retorn als orígens de la fotografia, a partir de la cambra fosca (obscura), les càmeres analògiques i el pas a digital. Els organitzadors homenatgen la fotografia, amb una tècnica molt curiosa com és saber fer fotos en blanc i negre, tant en el seu encant que té actualment i amb el pas dels anys.

Dins la fotografia, existeix el fotògraf, però també la fotògrafa. Per això, en aquesta edició es proposen dues xerrades de fotografia de fotògrafes, les quals tenen la seva percepció vers la fotografia, les seves tècniques, com ho fan, quina percepció tenen, el que han exposat i què suposen les noves tecnologies dins la fotografia.

El programa d’aquesta novena edició del festival inclou dues exposicions: El projecte fotogràfic Mir-art-te & Em-poder-art, de Lluís Carballo i Cèlia Mach i La resposta, projecte fotogràfic guanyador de la divuitena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s, realitzat per Oriol Roura.

A més, del 10 al 22 de setembre hi ha concursos oberts a tothom. Per una banda, el Concurs de fotografia, Garrigàs i voltants, amb l’ull sobre el blanc i negre. Per una altra banda, el sorteig a Instagram amb A qui portaries a Garrigàs per veure l’encant i les vistes de l’Empordà?