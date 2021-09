El projecte Encara hi ha algú al bosc, vinculat a la guerra de Bòsnia, arriba a Roses el 25 de setembre amb una obra de teatre document. L’espectacle, que arrenca la temporada de tardor al teatre municipal, ens remet a uns fets que van passar al cor d’Europa, a dues hores d’avió de Barcelona. Aquí gaudíem de l’eufòria olímpica i, de sobte, la TV ens servia imatges dels camps de concentració a Bòsnia i Hercegovina, barrejades amb el recompte de medalles olímpiques a Barcelona. El treball ha estat impulsat per l’entitat Cultura i Conflicte després d’un minuciós treball de recerca periodística i de creació escènica entre el 2018 i el 2020. Se’ns presenta a través de la ficció per part d’autors que ho van viure amb ulls d’infant, però que arrosseguen la història dels pares fent propera la barbàrie.