Selyna Bogino és considerada la millor antipodista del món. L'antipodisme és la disciplina circense de fer malabars amb els peus. Aquests dies, la italiana està actuant a Nits de Circ, el nou projecte de Circus Arts Foundantion.

És reconeguda com la millor antipodista del món. Què se sent?

Molta satisfacció perquè abans aquesta mateixa consideració la tenia la meva mare. Jo vaig créixer veient-la a ella sent la millor del món en aquesta disciplina i ara m'alegra molt que considerin que ho sóc jo. Són molts anys preparant-me: vaig començar a entrenar a 8 anys i a actuar als 15,

Ve de família.

Som tots bojos a la família [riu].

Com prepara el seu espectacle?

Per a aquesta funció, em preparo a l'hotel. Em maquillo unes hores abans d'anar al circ, perquè a l'hotel hi ha més llum i és més còmode. Després m'agrada arribar al circ dues hores abans del show, començo a escalfar i practico la meva rutina per veure si està tot bé. També arribo abans per a veure si hi ha algun canvi i si els altres membres de l'equip estan tots bé.

Com definiria la seva funció?

La manera fàcil d'explicar-ho seria: una boja que es posa potes amunt i fa petades a vàries coses [afirma bromejant]. Però la manera més refinada seria: una persona que es posa amb les cames amunt, manté l'equilibri i controla diferents objectes fent malabars.

Amb quins objectes ho fa?

Amb estores, pilotes de bàsquet, cilindres... La dificultat està en poder-ho manejar tot amb les mans i els peus al mateix temps, i en alguns casos, barrejant-los entre ells.

De tots aquests objectes, quin troba que és més complicat d'utilitzar per a la funció?

Possiblement els cilindres. De fet, el que primer que utilitzo a l'espectacle són dos cilindres. Normalment feia el número amb un altre objecte, però vaig canviar després d'estar molt temps entrenant-me, ja que durant la pandèmia entrenar-me era l'única cosa que podia fer. De fet, els cilindres els utilitzo des de fa 10 anys com a rutina, i em van entrar ganes de posar-los en el meu número, i vaig escollir fer-ho a les Nits de Circ. Una altra cosa que també trobo difícil són les cinc pilotes de bàsquet a la vegada, que els faig al final, com a tancament de l'espectacle.

Com és Nits de Circ?

És màgic! Després de tant temps sense poder actuar, que tants artistes de qualitat es reuneixin, amb tantes ganes d'actuar i que ho fan tan bé, és molt bonic. Reunir-se sota les estrelles, a l'estiu, és com ja he dit, màgic.

Ja havia actuat per aquí?

La veritat és que no. He treballat en algun altre punt d'Espanya. Fa sis mesos vaig estar treballant a Madrid, ja que va ser una de les poques ciutats europees que va mantenir les funcions a l'hivern. A Catalunya no hi havia estat mai, i a la resta de l'estat molt poc, i això que sóc mig espanyola per part de la meva mare.

Sí?

Ella va néixer a Córdoba. Però essent artista de circ no hi va ser gaire temps, ja que sempre va estar viatjant. Els meus avis eren de Canàries. Tot i que vaig créixer a Itàlia, com que ells vivien amb nosaltres vaig aprendre a parlar castellà des de petita.

Com està essent la rebuda del públic?

La rebuda del públic ha sigut molt bonica, un públic meravellós. Ho estan acollint molt bé. La frase seria: «Estem tots amb ganes de fer la funció i estan tots contents de veure la funció». Hi ha molt bon ambient.