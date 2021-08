Després de Sons del Món, i la Festa Major, la Ciutadella de Roses tornarà a omplir-se de vida amb les Nits de Circ, des d’aquest dimarts 17 i fins al diumenge 22 d’agost, després d’haver-se celebrat a Besalú.

Circus Arts Foundation es retroba amb l’Alt Empordà amb aquest nou projecte, del qual ja se’n va fer una primera redacció l’estiu de 2014, però sense estar vinculat a cap espai en concret. El figuerenc Genís Matabosch, director de la fundació, torna a casa i ho fa amb els termes següents: «Personalment, em fa molta il·lusió tornar a l’Alt Empordà i fer-ho amb aquesta acollida increïble». Amb l’estrena del Circ de Nadal de Girona i el canvi d’ubicació del Festival Internacional del Circ - Elefant d’Or, aquesta idea va quedar temporalment al calaix de la fundació. Finalment, ha vist la llum aquest estiu, concretament la llum de les estrelles i la Lluna que seran els substituts de la carpa, ja que Nits de Circ només compta amb l’estructura i la cúpula sense la lona típica del circ.

Aquesta nova proposta circense va néixer de la idea que, «si festivals com el Festival Castell de Peralada o el Cap Roig són autèntics teatres a l’aire lliure, nosaltres també podem traslladar aquest model al món del circ», afirma Matabosch, i afegeix que també ha anat lligada «a la sort de poder disposar d’un espai als peus de Circusland». Es va estrenar el dia 11 a Besalú, la població que acull el Palau Internacional de les Arts del Circ, on va ser un èxit rotund i va exhaurir totes les entrades.

L’estructura del circ

Nits de Circ és una proposta innovadora, i ja no només per ser un circ de nit sense carpa, si no perquè té dues seus, Besalú i Roses, mentre que la majoria de festivals d’arts escèniques estan arrelats a una única seu. Aquesta segona característica és possible gràcies a un important desplegament logístic que ha permès traslladar l’estructura en 48 hores d’una població a l’altra. Segons el director d’aquest circ, «el gran número de Nits de Circ és el desmuntatge i el muntatge en un temps rècord». Es va doblar la plantilla respecte als operaris que van treballar en el muntatge inicial, arribant a la xifra de 50 treballadors que un cop va finalitzar la funció de dissabte, a dos quarts de dotze de la nit a Besalú, es van posar a desmuntar l’estructura. Diumenge a les vuit del vespre, en acabar l’activitat que hi havia dins la Ciutadella, van entrar-hi fins a deu tràilers per tal de poder estrenar el gran espectacle aquest dimarts.

Roses ha estat escollida com la segona població on s’establirà aquesta estructura, no és una elecció sense motiu: Genís Matabosch hi estiuejava de petit, i com confessa «és un espai molt familiar i proper, és on jo veia el circ quan era un nen». A més, segons el director del circ, «hi havia gent de l’Ajuntament amb moltes ganes, començant per l’exalcaldessa Montse Mindan, que sempre ha estat una espectadora molt fidel a les nostres produccions i coneixia les nostres propostes».

Com a curiositat, per aquesta primera edició de Nits de Circ s’ha escollit la mateixa estructura que va acollir el primer Festival Internacional del Circ Castell de Figueres l’any 2012. Té una capacitat per a 1.300 persones, de les quals només se n’han pogut posar a la venda el 70% per les restriccions sanitàries actuals.

Un espectacle de qualitat

Si hi ha un element comú entre les diferents produccions de Circus Arts Foundation, és la seva alta qualitat. El seu director explica que «sempre intentem que es vegi que els nostres espectacles són fills del mateix pare, i que tinguin un mateix estil i una mateixa qualitat, però que a la vegada es vegi que són germans ben diferents». De fet, els artistes que actuen a Nits de Circ mai han actuat en cap dels altres dos espectacles que organitzen des d’aquesta fundació: ni al Festival de Circ ni al Circ de Nadal.

Un total de vint-i-tres artistes trepitjaran la pista instal·lada a la Ciutadella de Roses aquesta setmana oferint un total de vuit atraccions, totes elles, premiades en els principals Festivals Internacionals del Circ.

Durant els 100 minuts que dura l’espectacle, sota les estrelles s’hi podrà veure la millor antipodista del món, la italiana Selyna Bogino, la francesa Françoise Rochais, considerada la millor malabarista del món i els protagonistes del cartell, els acròbates de força inversemblant de la White Gotik Quartet d’Ucraïna. Tampoc hi faltaran els espectacles aeris amb el triple salt mortal dels trapezistes italians dels 5 Flying Martini i els increïbles vols amb les cintes aèries a vuit metres del terra de la catalana Viviana Rossi, de Caldes de Malavella.

L’esdeveniment aposta perquè la part còmica també sigui un element molt important de la funció. Per això hi actuaran un geni de l’humor sense paraules com és el belga Elastic, i el francès Max Weldy, un còmic damunt el llit elàstic. A més, també es podrà gaudir d’una actuació sobre rodes, concretament damunt les dues de la bicicleta BMX de l’italià Jonathan Rossi, campió de freestyle. La música també tindrà un protagonisme especial amb la Paris Circus Orchestra, dirigida per Pierre Pichaud.

Nits de Circ té la sort de poder gaudir d’artistes provinents d’altres països, mentre que altres festivals escènics no ho han pogut fer. Matabosch afirma que «ha estat gràcies al bagatge adquirit després de dues experiències prèvies [referint-se al Festival de Circ i al Circ de Nadal] havent de gestionar desplaçaments d’artistes internacionals, quarantenes, testos, visats, permisos...». Una experiència que també ha permès oferir un espectacle segur: augmentant els accessos, la distribució de gel hidroalcohòlic, la desinfecció de les butaques, etcètera.

Èxit d’assistència

Les quatre funcions que es van dur a terme als Jardins del Molí de Besalú van exhaurir totes les entrades, fent que no quedés ni una butaca lliure i arribant a la xifra de 3720 assistents.

La venda d’entrades pels sis dies que s’establirà Nits de Circ a Roses va a bon ritme. El seu director exposa que «hem notat una tendència a què la gent compra a última hora. Suposem que és degut a l’escenari d’incertesa, a què és època de vacances i a què si no vens un dia pots venir l’endemà perquè és la mateixa funció, a diferència d’un concert que només el pots veure un dia concret».