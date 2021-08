L’Orquestra Simfònica de Sant Cugat es va crear l’any 1990 i, des dels seus inicis, ha estat una iniciativa d’èxit. Actualment dirigida per Josep Farré, sempre intenten anar obrint nous camins com ara fusionar la música de cambra i el so de la guitarra elèctrica. El resultat es pot gaudir aquest dissabte, a les 9 del vespre, a la Basílica de Castelló d’Empúries, dins el Mediterranean Guitar Festival.

«Malgrat que sembla una combinació molt coneguda per tothom, l’experiència s’ha fet molt poc a Catalunya», afirma Farré, qui és del parer que la divisió entre instruments de corda i elèctrics és cada vegada «més etèria perquè tot, finalment, és música». L’experiment que ha reeixit molt positivament li dona la raó. En aquest viatge, presentat el febrer passat a Sant Cugat i ara a Castelló, hi ha contribuït la qualitat dels músics de l’orquestra i la del mateix guitarrista solista, Oriol Saltor, qui aprofita l’actuació per presentar temes del seu darrer treball, Saltofler, en homenatge a Mark Knopfler. Josep Farré també destaca la feina «laboriosa i detallista» de l’arranjador David Bozzo, que ha adaptat les peces per a orquestra de corda. «Els músics estan sempre encantats d’experimentar amb coses noves», diu el director.

A banda de les peces de Saltor, el públic podrà gaudir una selecció de música de pel·lícules que interpreta l’orquestra en solitari. «Vam pensar que era la més propera estilísticament a la música moderna», reconeix Farré. Entre les obres triades, totes elles molt conegudes, hi ha Moon River, Cinema Paradiso, El golpe, Memòries d’Àfrica, El padrí, La llista de Schindler, La vida és bella i El senyor dels anells. Aprofitant la presència de Saltor, el guitarrista farà alguna intervenció aportant-li «un cert glamur». «El so de la guitarra elèctrica és mantingut, li dona una continuïtat a les melodies, una sonoritat nova», determina el director.

L’actuació a la Basílica és el colofó de molts dies de preparació, després del concert previ a Sant Cugat que els va servir, reconeix Farré, «per veure com funcionava i acabar de fer petits retocs». Les entrades per assistir a Castelló ja són a la venda al web del festival.

Més informació i entrades al web del festival.