El grup Oques Grasses ha estat l'escollit per iniciar l'últim cap de setmana del Festival Portalblau de l'Escala. Aquest divendres 13 d'agost, quan eren poc més de les deu de la nit, es van apagar tots els llums, només van restar il•luminades les restes del Fòrum Romà d'Emporiae. Tot seguit, com una manada de paquiderms, els músics van anar pujant a poc a poc a l'escenari, acompanyats pel so dels tambors fent una marxa militar, mentre només es veien les seves siluetes al mig dels llums vermells.

Quan el cantant Josep Montero va posar-se davant el micròfon, el concert va quedar oficialment inaugurat, i ho va fer amb la cançó «Elefants», un dels hits del seu darrer disc. «A tope amb la vida» és l'últim treball del grup osonenc, i que van estrenar durant el Festival Strenes de Girona.

La música d'Oques Grasses fa pràcticament impossible mantenir el cul a la cadira, i va quedar demostrat quan va sonar el mític tema «Sta guai», quan tot el públic es va posar de peus davant el seu seient.

Els osonencs no van ser els únics en pujar a l'escenari, els rapers Santa Salut i Sr Doble van cantar Goodline i Lakilove, respectivament. En acabat, Montero va dirigir-se al públic i va preguntar d'on venien, i la gran majoria no eren ni de l'Alt Empordà: un clar exemple de la forta repercussió que està tenint aquest grup musical, fent que ahir hagués exhaurit les 1500 entrades que hi havia a la venda.

Va ser un concert escenogràficament espectacular, amb un decorat format per tres panells blancs que permetien crear un joc de llums impressionants, fent que en moltes ocasions només es poguessin veure les siluetes dels músics.

Un dels moments més fascinants va ser quan va sonar «John Brown» i tot el públic va començar a fer la coreografia de la balena. Durant l'espectacle tampoc van faltar temes d'èxit d'Oques Grasses com «Cul», «Petar-ho», «In the Night» o «Passos importants», moment en el qual gran part del públic va treure's la samarreta i la va fer rodar com les helices d'un helicòpter.

Un dels moments més bonics, i com ja havia passat amb la cançó «Vida», va ser quan els assistents van encendre els llums dels seus telèfons mòbils i van acompanyar en tot moment els d'Osona amb la cançó «Gent que estimo», la qual va servir per tancar un concert memorable, i que com les Ruïnes d'Empúries, quedarà per la història.