Nits de Circ farà la primera de les seves funcions aquest dimecres 11 d'agost al jardí del Molí de Besalú i preveu vendre unes 7.000 entrades abans de la primera funció de les 9.300 que hi ha a la venda. Això suposa un 76% d'ocupació entre les deu funcions que es faran de l'11 al 14 d'agost a Besalú i del 17 al 22, a la Ciutadella de Roses. Nits de Circ acostarà els espectacles de 23 artistes de 8 països diferents al públic en una pista de circ a l'aire lliure. El director del circ, Genís Matabosch, ha destacat que un dels números més impressionants és "veure els trapezistes saltar sota les estrelles". Més enllà de la pista de circ, els espectadors també podran menjar en les 'food trucks' que hi haurà en el recinte.

Dia de passar l'aspirador, comprovar que els llums funcionin i mantenir la moqueta vermella ben tapada per esperar que els primers visitants l'estrenin. Així viu el recinte del jardí del Molí de Besalú les hores prèvies a l'estrena de la primera edició de Nits de Circ, un festival que es farà a l'aire lliure.

El director d'aquesta proposta, Genís Matabosch, ha detallat que han muntat "una pista de circ" a l'esplanada que hi ha a tocar de Circusland per fer-hi espectacles a l'aire lliure. Hi haurà una orquestra, una pista i també una grada en format de circ amb unes 9.300 localitats disponibles.

Matabosch ha avançat que el ritme de venda d'entrades és molt bo i per això calcula que abans de l'estrena ja s'hagin venut 7.000 entrades de les 9.300 que hi ha disponibles. Això representa un 76% d'ocupació. El director d'aquesta nova proposta ha afirmat que aquesta bona rebuda per part del públic ha demostrat que "la gent té ganes de veure circ".

La pecularitat de Nits de Circ, però, és que no hi haurà carpa i això permetrà que la gent vegi les actuacions "sota les estrelles". Genís Matabosch ha detallat que un dels moments més emotius arriba amb els trapezistes. La italiana Viviana farà el seu espectacle de cintes aèries i, en aquest moment, l'espectador podrà veure les acrobàcies "amb les estrelles de fons".

Una de les artistes que hi participa, la Selynda, s'ha mostrat encantada amb l'escenari. Segons ha assegurat l'antipodista feia "molt de temps" que no actuava a l'aire lliure, ja que porta molts anys actuant en carpes. Per això troba molt emotiu en el moment de la seva actuació quan "baixen els llums i veus el cel de fons".

A més, la italiana també ha destacat que Nits de Circ permet reactivar la seva vida artística després de la pandèmia. "Ha estat un any i mig per oblidar", ha lamentat l'artista. Per això ha afirmat que hi ha "molts nervis" entre els artistes, perquè per a molts suposarà el retorn als escenaris des de l'inici de la pandèmia.

Matabosch ha destacat que la programació de Nits de Circ té "molta qualitat" i és una de les poques propostes circenses amb un cartell internacional que hi haurà aquest estiu. De fet, el director ha recordat que "la majoria" de festivals culturals d'aquest estiu no comptaran amb artistes internacionals, mentre que Nits de Circ tindrà 23 artistes de 8 països diferents.

Nits de Circ arrencarà el dia 11 d'agost a la nit als jardins del Molí de Besalú, un recinte que hi ha just al darrera de Circusland. Aquest espai s'ha condicionat especialment per aquesta nova proposta i inclourà un espai de 'food trucks' perquè el públic pugui menjar abans de l'inici de l'espectacle. A partir del 17 d'agost i fins el 22, el festival es traslladarà a la Ciutadella de Roses, on culminarà les funcions. Matabosch ha destacat que es tracta d'un projecte que "ve de lluny" i que feia temps que volien preparar. Ara, es mostra confiat d'haver-se endinsat amb bon peu dins del "macroecosistema de festivals escènics" que hi ha a la demarcació de Girona durant l'estiu.