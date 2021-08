Les darreres setmanes les màquines de desbrossament i anivellament han treballat per a garantir un sòl ferm per al nou espai obert al públic que, amb el nom de Jardins del Molí, ocupa 8.600 metres quadrats a la riba del Fluvià, al peu de Circusland i de la muralla medieval de la vila comtal de Besalú i que donarà el tret de sortida a les Nits de Circ. Dimarts passat varen arribar-hi els 9 tràilers que contenien el circ sense lona que s’ha plantat ja en el nou espai. Ara mateix s’està acabant de muntar la gran grada circular amb cabuda per a 1.290 butaques de les que se n’han posat a la venda el 70% seguint les restriccions actuals vigents.

Demà arribaran els tècnics de les empreses encarregades de sonoritzar i il·luminar el nou espectacle. Dos grups electrògens generaran la potència de llum suficient per als equips de so i per als més de 200 projectors que il·luminaran les actuacions: un total de 5.300 metres de cablejat garantiran el subministrament elèctric.

Avui comencen a arribar a Besalú, per carretera o via port i aeroport de Barcelona, els artistes internacionals que participen a l’espectacle i que a partir de demà dissabte assajaran en el circ a cel obert. Són necessaris 5 dies per a coordinar la música en viu dels set músics de la Paris Circus Orchestra amb els efectes de llum i so i cadascuna de les atraccions participants.

La producció de circ internacional a cel obert està generant una gran expectativa per la novetat del concepte que permetrà, entre d’altres, veure volar els trapezistes sota els estels.

Nits de Circ

La nova proposta de Circus Arts Foundation, la fundació cultural sense ànim de lucre amb seu al recent estrena Circusland, el Palau internacional de les Arts del Circ de Besalú. La fundació, que anualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i el Gran Circ de Nadal, ambdós a Girona, s’estrena, ara amb Nits de Circ en el calendari estiuenc d’esdeveniments vinculats a les arts escèniques.

Nits de Circ reunirà 23 artistes arribats de 8 països en 8 atraccions: trapezistes amb el temerari triple salt mortal (els 5 Flying Martini d’Itàlia), les dues millors malabaristes femenines del món (la francesa Françoise Rochais i l’antipodista italiana Selyna Bogino), campions de freestyle (la bicicleta BMX de Jonathan Rossi d’Itàlia), còmics damunt el llit elàstic (Max Weldy de França), genis de l’humor sense paraules (el belga Elastic), vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra (la catalana Viviana) i acròbates de força inversemblant (el White Gotik Quartet d’Ucraïna).

L’espectacle, d’una hora i mitja de durada i sense entreacte, proposa entrades que oscil·len entre els 14 i els 44 euros i es poden seguir adquirint a través del web www.NitsdeCirc.com, a les taquilles de la Ciutadella de Roses i de Circusland a Besalú i per telèfon (972505317).