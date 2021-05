Del 17 al 22 d‘agost, la Ciutadella de Roses es convertirà en la pista d’un circ sota les estrelles. 'Nits de circ' és l’espectacle creat per Circus Arts Foundation, promotora del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or i del Gran Circ de Nadal de Girona que enguany compleix deu anys de trajectòria "dignificant el circ", com ha explicat el figuerenc Genís Matabosch. L’espectacle inèdit i pensat exclusivament per Roses i també per Besalú, on es veurà dies abans, reagrupa sota una mateixa pista a l’aire lliure les principals figures dels grans circs d’Europa. Els caps de cartell de circs del prestigi com ArletteGruss, Bouglione, Knie o Krone.

El muntatge, que abans de Roses es veurà, de l’11 al 14 d’agost, a Besalú, inclou números de vint-i-tres artistes internacionals de vuit països, circ d’alta qualitat amb acompanyament musical en viu de la mà de la Paris Circus Orchestra, orquestra titular de les altres produccions de Circus Arts Foundation. Entre els artistes seleccionats hi haurà trapezistes amb el temerari triple salt mortal, les dues millors malabaristes femenines del món, campions de freestyle (bicicleta acrobàtica), còmics damunt el llit elàstic, genis de l’humor sense paraules, vols amb les cintes aèries a 8 metres del terra i acròbates de força inversemblant.

Tant als jardins del Molí de Besalú, a la riba del riu Fluvià, com a la Ciutadella de Roses, el públic assistent veurà l’espectacle des d’una graderia circular amb una pista concèntrica amb butaques numerades per a 1.330 espectadors tot i que l’aforament, amb les restriccions actuals, serà de 930 espectadors. Justament aquesta infraestructura es va estrenar fa uns quants anys al pati d'armes del castell de Sant Ferran de Figueres. A Roses s’han previst sis representacions, d'una hora i mitja de durada sense entreactes, i la venta d’entrades es fa en línia a www.NitsdeCirc.com o presencialment a la Ciutadella.

"Feia molt temps que treballàvem per fer això possible, que el vol dels trapezistes tingui de fons els estels", ha comentat el promotor figuerenc. "No és un repte senzill, certament, però pensem que és un projecte transversal i agraïm l'entesa amb els Ajuntaments de Besalú i Roses", ha valorat Matabosch qui, de fet, té molts vincles emocionals amb aquest poble empordanès on, ha comentat, va començar el seu contacte amb el món del circ. 'Nits de circ' inclou, entre altres, alguns dels més destacats artistes de circ que hi ha actualment, entre ells les millors malabaristes del món i també en malabarisme amb els peus. Matabosch no ha volgut deixar d'agrair a tot el seu equip, al rosinc Miquel Gotanegra, president de l'associació de càmpings de Girona, "per insistir que portéssim 'Nits de circ' a Roses" i als voluntaris, molts dels quals són del poble empordanès.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindán, ha reconegut que totes les ciutats busquen productes de qualitat. "Soc una fervent admiradora del circ, tot sorprèn, i aquesta capacitat d'admirar-nos no passa sovint i, per tant, hem de reivindicar el circ", ha afegit. "Ara, a banda de Sons del Món, introduim un altre producte que esperem sigui reconegut i esperem tenir circ a Roses i Besalú durant molts anys", ha dit Mindán.

També els ha acompanyat Fina Surina, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Besalú, qui ha comentat que "les dues poblacions on es fa són de somni". "Tenir alternatives per poder gaudir i disfrutar ens serveixen per passar aquests Des del passat desembre Besalú acull el Palau Internacional de les Arts del Circ, dirigit per Matabosch. "Aquest estiu tindrem la immensa sort de gaudir de quatre nits de circ, serà molt més màgic que dins una carpa de circ", ha confirmat tot qualificant a Matabosch com un "emprenedor" necessari per fer "possible els somnis".