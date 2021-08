L'obra Migdia assolellat, que narra la dualitat entre el fet permès i el desig que viu el protagonista, mossèn Jeroni, ha guanyat la cinquena edició del Concurs de Microrelats de la Vall Fosca. El text de Joan Graell i Piqué, amb el pseudònim 'Guillem d'Ockham', natural de Cambrils (Baix Camp) i resident a Organyà (Alt Urgell), s'ha endut els 600 euros del primer premi. Ramon Gallart i Palau, amb Sallente, i Marc Cortès i Pastor per Lo mort e qui el vetlla?, obtenen el segon i tercer lloc, segons el jurat, format pels escriptors i filòlegs Ferran Rella, Pep Coll, Ramon Sistac i Meritxell Nus. L'entrega de premis es va fer dissabte al vespre després del recital de poesia i música Paisatge inacabat de l'actriu figuerenca Àngels Bassas i Josep Manel Vega.

El jurat, que ha destacat l'alt nivell dels 50 relats presentats, valoren del relat guanyador que es tracta d'un «text acurat i ben construït amb l'ús d'un vocabulari molt encertat». Un text que narra la dualitat entre el fet prohibit i el desig emmarcat en el context històric de la Guerra Civil Espanyola.

L'entrega de premis, que es va celebrar aquest dissabte vespre al Museu Hidroelèctric de Cabdella, va estar marcada per les limitacions d'aforament imposades per la Covid-19 i va comptar amb la participació de 50 persones.

Sobre els guanyadors

Si l'any passat van guanyar tres dones, en aquesta edició els tres primers premis se'ls han endut tres homes. A més del primer premi de Joan Graell i Piqué, el segon va anar a parar a l'autor Ramon Gallart i Palau, originari d'Astell (Vall Fosca), que és la segona vegada que guanya un premi en aquest concurs, ja que a la tercera edició va quedar en tercer lloc.

Amb Sallente, presentat sota el pseudònim de Pluja i Vent, Gallart es va endur 400 euros. El relat, narrat en veu femenina, explica els silencis imposats en les famílies i acaba fent un gir a la mitologia, en concret a les dones d'aigua. El jurat ha valorat «la capacitat i l'empatia de l'autor amb les dones de muntanya de principis del segle XX, el control de la narració i la utilització d'expressions pallareses, molt pròpies de la Vall Fosca».

El tercer premi també va ser per un veí de l'Alt Urgell, en aquest cas de Coll de Nargó. L'autor Marc Cortès i Pastor, amb el pseudònim Flamisell, que ha ambientat el seu relat Lo mort e qui el vetlla? a l'hospital de cartró de la Vall Fosca, s'ha endut 300 euros. El relat de Cortès, protagonitzat per una jove infermera en pràctiques a Cabdella, està construït a partir d'interrogants que qüestionen el destí de les persones, un de cert que és la mort del malalt ingressat a l'hospital, i d'altres d’incerts, com el destí de la infermera i el del fràgil i efímer hospital de campanya.

El jurat, a més, va atorgar dos accèssits, un per a l'autora de Lleida Laura Garreta Roig, amb el pseudònim Festa grossa pel relat La pota de gall, i el segon per a Oriol Solà i Prat, amb el pseudònim Dolors Rius Llach pel relat L'aigua fa rases… i en colga d'altres!. Els accèssits s'han endut un lot de productes culturals de la Vall Fosca, valorat en 100 euros cadascun.La directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Eva Perisé, va explicar que s'ha incorporat una nova membre al jurat, la filòloga i professora pallaresa Meritxell Nus i Gallart. A més, «després de les dificultats per inspirar-se que van manifestar els participants de l'anterior edició, aquest any els relats presentats han contagiat optimisme», assegura Perisé.

Aquesta és la cinquena edició d'un concurs literari que es va consolidant a poc a poc.publicació.