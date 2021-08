La veu de l’artista Sílvia Pérez Cruz és sense dubte una de les veus més colpidores que ha aparegut els últims temps. Les seves interpretacions alberguen sempre veritat i aquesta nit, Sílvia Pérez Cruz arribava al Festival Castell de Peralada amb una invitació sota el braç; convidar al públic a emprendre un profund viatge cap a l’interior d’un mateix a través de la música. Amb l’escenari pràcticament nu, i amb una acorada i intel·ligent il·luminació, la palafrugellenca ha aparegut a l’escenari per interpretar només amb l’instrument de la seva veu «Que me van aniquilando». El concert prometia grans emocions.

Acompanyada per la seva guitarra i per una espai sonor construït per l’enginyer de so Juan Casanovas, Pérez Cruz anava desgranant temes del seu darrer treball «Farsa (Género Imposible)» integrat principalment per noves composicions creades per ella mateixa en diàleg amb altres disciplines artístiques com el teatre, la dansa, el cinema, la poesia o la pintura. Així doncs, arribaven temes com «Plumita», «La Flor», «Grito Pelao», «»Man Of The Trees», així com també anteriors èxits com «Els dracs busquen l’abril» i «Estimat», que l’artista va escriure com a part de l’obra «Cyrano» (2018) protagonitzada per Lluís Homar tal i com ha explicat ella mateixa. Tot i que el públic ja s’anava cobrint amb els impermeables que la organització ja havia repartit en entrar al recinte, la cantant ha interpretat «Tango a la Via Láctea». Sota una intensa pluja i ja havent anunciat la cancel·lació del show, Pérez Cruz ha regalat al públic una majestuosa interpretació de «Vestida de Nit».

L’organització tornarà l’import íntegre de les entrades en els propers dies de manera automàtica.