Aquest matí s'ha presentat en format roda de premsa la nova producció operística de Festival Castell de Peralada, Orlando, de Händel amb l'elenc al complet, el director musical Dani Espasa, Rafael R. Villalobos, director d'escena i Oriol Aguilà, director del Festival Castell de Peralada. Junts ens han parlat de com estan afrontant aquest repte de dur a l’escenari una nova producció d'òpera en només dues setmanes d'assajos i quin Orlando es troabrà el públic que assisteixi a l'Auditori Parc del Castell.

Escrita a partir del llibret de Carlo Sigismondo Capece per l'obra L'Orlando, overo La Gelosa pazzia de Domenico Scarlatti (1717), al seu torn basada en l'Orlando furiós de Ludovico Ariosto (1532), és la primera de les tres òperes de l' compositor anglès d'origen alemany basades en aquest poema èpic composta per la Royal Academy of Music a 1733. el títol, obra mestra del compositor alemany, arriba per primera vegada al Festival Castell de Peralada. "És molt emocionant poder estrenar una nova producció operística en els temps en què estem. Per a nosaltres es tracta d'un esdeveniment i ho volem celebrar" ha manifestat Aguilà.

L'encàrrec d'aquesta nova producció operística recau en Rafael R. Villalobos, qui torna a Peralada per dirigir un altre títol handelià, després de la seva estrena al Claustre del Carme amb Acis & Galatea, també de Händel. Per a l'ocasió, el Festival ha reunit un elenc de veus aclamades en l'estil com són les del contratenor Xavier Sabata (Orlando), la soprano Sabina Puértolas (Angelica), el baríton José Antonio López (Zoroastro), Marie Lys (Dorinda) i Eve-Maud Hubeaux (Medoro), així com la solvència musical a càrrec de la formació barroca Vespres d'Arnadí amb direcció musical de Dani Espasa des del clavicèmbal.

Rafael R. Villalobos. centra el focus de la trama en el triangle amorós entre Angelica, Medoro i Dorinda, tres personatges protagonitzats habitualment per dones. Ell mateix ha declarat "Quan comences a analitzar l'obra, t'adones el paral·lelisme que tenen Orlando de Händel i l'obra Orlando: a biography de Woolf. Les dues es van allunyar del formalisme. Virginia amb aquesta obra trenca amb tots els formalismes que hi havia fins llavors en la biografia i Händel trenca amb les estructures barroques de l'època ". Establint nexes entre Orlando: a biography (1928), de Woolf i amb The Hours, la novel·la de Michael Cunningham guanyadora de el Premi Pulitzer el 1999, el jove i aclamat regista sevillà aprofundeix en aquest Orlando en l'univers íntim dels personatges. Així doncs, Medoro serà Vita Sackville-West; Angelica, Violeta Trefusis i Dorinda, Virginia Woolf, convertint d'aquesta manera el personatge d'Orlando en el reflex de la relació formada per aquest triangle amorós.

La producció inclou elements sonors i una sonorització integrada amb gran subtilesa que respecta el so original dels instruments. Aquesta sonorització anirà a càrrec de l'enginyer de so Roc Mateu. En aquest sentit, Dani Espasa ha explicat que "el so és una nova eina per poder arribar a tots els racons. Som una orquestra barroca de 22 músics que tocarem des del fossat, i a l'aire lliure, així que sens dubte ens beneficia l'efectiva però elegantíssima sonorització ". L'obra que es podrà veure demà a Peralada no serà un Orlando ortodox, amb una durada menor a l'obra original de Händel "vivim en un moment concret que ens obliga a pensar els projectes d'una manera diferent però tot i així aquest plantejament l’haguessis fet igual per a qualsevol altre teatre perquè funciona. És una relectura del clàssic i sense modificar absolutament res de l'obra musical original, simplement hem tret algunes petites parts " afirma Villalobos.

Demà arriba al Festival Castell de Peralada una proposta molt musical i lluminosa que juga amb referències literàries i cinematogràfiques intentant recollir l'essència de el ric univers de el Grup de Bloomsbury i la seva influència en la cultura contemporània.