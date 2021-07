Des d’avui, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera té les portes sempre obertes de manera virtual. El MUME se suma a les visites virtuals i ofereix els seus continguts en línia. A partir d’ara ja és possible conèixer i aturar-se en tots els espais del MUME, des de les 5 sales que conformen el centre fins a l’espai d’exposicions temporals.

La visita virtual està disponible en quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès. S’hi pot accedir a través de la pàgina web del MUME.

La posada en marxa de la visita virtual al MUME ha estat possible gràcies a la convocatòria de subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, corresponent a l’any 2020. Pròximament, i fruit de la mateixa subvenció, l’Ajuntament d’Argelers de la Marenda també posarà en funcionament la visita virtual del Memorial del camp d’Argelers, un projecte paral·lel al MUME.

La visita virtual del MUME forma part del procés de digitalització impulsat els darrers anys, a través de la creació d’una nova pàgina web i una aplicació mòbil que substitueix les àudio-guies. Durant el 2022, es completarà la digitalització dels fons del Museu, gràcies a un conveni signat amb la Universitat de Girona.

Un centre pioner

Des que va obrir al públic l’any 2008, el MUME s’ha convertit en l’equipament cultural catalitzador de gairebé totes les iniciatives per a la recuperació i divulgació de la memòria i el llegat de l’exili republicà provocat per la Guerra Civil espanyola.

Ubicat al mateix pas fronterer per on van fugir la major part dels exiliats, el MUME es defineix com un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica. El seu projecte no es limita a la tasca expositiva sinó que impulsa la recerca històrica i la difusió pedagògica. En aquest sentit, vol estimular la formació crítica de la ciutadania, la difusió dels valors democràtics i la consecució d’un món més just i lliure.

La seva exposició permanent presenta el fenomen de l’exili al llarg de la història, posant l’accent en la Guerra Civil i la posterior derrota i retirada republicana. La diàspora a través dels Pirineus camí de França i la sort diversa dels milers de refugiats que van creuar la frontera són un dels punts d’interès de la mostra. La vivència de l’exili i el seu llegat cultural a partir de testimonis i herències documentals completen el discurs expositiu.