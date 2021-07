Kiskeya haitiana és una iniciativa artística del pintor d’Haití Ronald Lindor, que durant dos dies, el 24 i el 25 de juliol, es pot visitar al Centre Cívic de la Creu de la Mà de Figueres. L’exposició forma part de les accions benèfiques que fa el Grup de Suport Solidaritat amb Haití, per recaptar diners per donar suport al Centre Educatiu Integrat d’Haití. Tota la recaptació que es va reunint per a aquesta causa, com explica l’haitià establert a l’Alt Empordà Raymond Jean Julien, es destina a contribuir en les millores d’infraestructures d’aquest centre educatiu, on hi ha l’escola de Jacmel. Tant Ronald Lindor com Raymond Jean Julien són, precisament, de Jacmel.

L’exposició d’art haitià es pot visitar de les 9 del matí a les 6 de la tarda, els dos dies. Per a aquelles persones que no hi puguin anar presencialment, els organitzadors han preparat una emissió en directe a Instagram, a @solidariteahaiti, el dissabte, dia 24, a les 12 del migdia.