La novaiorquesa cantant Kelly Green, acompanyada de Vernau Mier, va obrir la segona jornada del 27è Festival de Jazz de Figueres amb les entrades esgotades a l’escenari de la plaça Josep Pla. Al llarg d’una hora de concert, amb les seves composicions, Kelly Green i la seva banda van traslladar el públic assistent als mítics clubs jazzístics novaiorquesos com per exemple Blue Note, Birdland o Apollo Theater.

A continuació, l’Auditori Caputxins va acollir el concert d’ Ignasi Terraza Trio. Acompanyat per Horacio Fumero al contrabaix i Esteve Pi a la bateria, van sonar convincents fent un ampli repàs al seu treball «Imaginant Miró». Segons el mateix Ignasi Terrasa, li «pesava haver escollit aquest repertori perquè estava a la terra de Salvador Dalí». Així mateix, Terraza va dedicar un parell de temes a la població de Llançà i va desitjar que l’incendi s’extingís el més aviat possible.

Per cloure la segona jornada, la particular fusió de jazz amb sons jamaicans dels Drop Collective, també amb sold out, van fer moure els assistents tot i haver de mantenir-se asseguts a les seves localitats.

Avui diumenge, el 27è Festival de Jazz de Figueres es clourà amb un emotiu concert de record al recentment desaparegut bluesman Amadeu Casas amb la col·laboració de Joan Pau Cumellas i de Quico Pi de la Serra, convidats per la filla d’aquest gran músic, la guitarrista i cantant Erxart Casas.