El concert de Marina Rossell va inaugurar ahir al vespre la primera edició del Festival Istiu de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. Acompanyada pel músic i pianista Xavier Lloses, la cantant va repassar les cançons del seu espectacle Cançons de la Resistència, en què recull i adapta cançons d’aquest àmbit, creades durant la Segona Guerra Mundial i contra el nazisme. No hi van faltar peces com Bella Ciao, Grândola o Lili Marleen, molt aplaudides pels espectadors que van esgotar les entrades de l’acutació celebrada al Pati del Palau dels Comtes.

El Festival Istiu programa al llarg d'aquesta setmana i fins diumenge una dotzena de concerts amb les actuacions destacades de James Rhodes, Joan Miquel Oliver, Reincidentes, Clara Peya o Xarim Aresté. També inclou en aquesta primera edició les actuacions de joves promeses de l’escena musical catalana, especialment d’artistes empordanesos, com Ernest Prana, Cesc Sansalvadó o Llum. Completen la llista d’artistes emergents el cantaor Pere Martínez i Agustí Burriel. Amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics, el festival també ofereix l’actuació de l’Orquestra Maribel.

El festival ofereix concerts de pagament i actuacions gratuïtes. En tots els casos cal formalitzar la compra o la reserva al web del festival www.istiu.com. També es poden adquirir les entrades a les oficines de turisme de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.