Cadaqués acollirà del 2 de juliol a l'11 de setembre el festival Indrets, un cicle de concerts que abraçarà pràcticament tots els gèneres musicals amb l'objectiu d'oferir un esdeveniment "singular" i "transversal". Entre els que conformen el cartell, hi ha Joan Garriga, Arianna Savall, Leila Claud, Escarteen Sisters, The James White Experience, Rusó Sala, Pedro Javier González o el contrabaixista portuguès Jorge da Rocha, que serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la nova proposta cultural d'aquest estiu. En total, hi haurà 16 actuacions repartides en una quinzena d'espais del municipi "d'alt valor paisatgístic i arquitectònic".

Entre ells, Port Lligat, la plaça de l'Església o l'escola Caritat Serinyana. Tots els concerts seran gratuïts però tindran límit d'aforament. D'altra banda, els promotors han organitzat una ruta turística a peu –també amb aforament limitat i un preu de 15 euros- per descobrir els "secrets" del nucli històric del municipi.