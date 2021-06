És un clàssic de l’estiu, un escenari diferent on la paraula ressona amb força i coratge, on les històries prenen vida a través d’aquells que les van imaginar. Es tracta del Punt de Lectura d’Agullana, un cicle de xerrades-col·loqui organitzat per l’Ajuntament i que l’historiador de l’art Enric Tubert coordinada, amb cura i excel·lència, des de fa onze edicions. Enguany, del 2 de juliol i fins al 27 d’agost, vuit són els escriptors i escriptores catalans convocats a gaudir de l’ombra dels jardins de la Societat La Concòrdia, cinc d’ells amb un reconegut premi que n’avala la qualitat.

Com explica Tubert, Punt de Lectura va prendre el relleu a (Re)visions, una proposta que incloïa tota mena de propostes: des d’art, recitals poètics fins a actuacions teatrals. Després ja es va optar només per la paraula escrita. «Volíem», comenta, «fer arribar la veu de diferents narradors al públic de llocs petits, geogràficament remots o perifèrics i, a la vegada, posar en valor espais patrimonials que té el poble potencialment molt aptes per a acollir actes culturals».

Tubert afegeix que, malgrat la pandèmia i el que està suposant, Punt de Lectura es manté amb la voluntat de «no resignar-se a quedar fora del circuit cultural del país». Amb les propostes que ofereix -tots els divendres de juliol i tres de l’agost- és impossible no aconseguir-ho. Obre la proposta el 2 de juliol Miquel Martín qui acaba de rebre el premi Anglada amb La drecera. El segueix Maria Barbal, guanyadora del premi Josep Pla amb Tàndem, i premi d’honor de les lletres catalanes, el 9 de juliol. La llista es completa amb Francesc Serés (16 de juliol); Gerard Quintana (23 de juliol); Alba Dalmau (30 de juliol); Xavier Bosch (6 d’agost) i Núria Esponellà (20 d’agost). La darrera sessió, el 27 d’agost, es fa sempre a l’Estrada i han escollit a Vicenç Villatoro perquè parli de la seva novel·la La casa dels avis.