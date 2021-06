El Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de Figueres han programat vuit audicions per aquest estiu. Les actuacions tindran l'aforament limitat i, inicialment, s'han previst en format concert sense ballada. L'entitat ja ha anunciat que si les restriccions per la Covid-19 es modifiquen, hi podria haver canvies en aquest sentit. Els concerts es faran, a les deu de la nit, entre el 2 de juliol i el 20 d'agost, a la carpa de Vilatenim i a la plaça Josep Pla. En el cas del primer envelat, l'entrada serà gratuïta per a tothom. pel que fa les audicions a la plaça del Teatre, el públic haurà de pagar 5 euros i serà de franc per als associats del Foment. Les reserves s'han de fer al correu electrònic fomentsardana@gmail.com o per WhatsApp al 661173709

El programa