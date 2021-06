El grup de La Bisbal, Miss Contraband ha estat escollit, amb 34.109 punts, com els guanyadors de la primera edició del concurs de covers #enviansuncover de la-sala.online organitzat amb motiu del seu primer aniversari. Se l'han endut gràcies a la seva versió de 'Promises' de The Cranberries. En total, es varen rebre 68 propostes que després de la selecció del jurat, integrat per Jordi Solé de MusicLan, Jordi Cristau, productor discogràfic, i Pere Toro, de The Jump Productions, en van quedar 48. El pas a la final estava en mans dels seguidors que podien votar, durant 48 hores, els seus covers preferits al YouTube de la-sala.online. Des de la organització es destaca la qualitat de les propostes presentades demostrant així que "la música a les nostres contrades gaudeix de bona salut i que són necessàries més iniciatives com aquesta".

Dels 48 covers seleccionats, la meitat varen passar a la Gala Final que es va disputar aquest diumenge passat dia 20, la revetlla del Dia de la Música i en streaming directe pels canals de Youtube i de Twitch, una gala presentada pel periodista Carles Pujol i Noemí Morales de l’equip de la-sala.online.

Durant la Gala Final es varen poder veure els 24 covers i mitjançant un sistema de votació similar que el d'Eurovisió, l’audiència podia donar els seus punts als covers que més li agradaven. Grups de Mallorca, Valencia, Barcelona i l’Empordà es disputaven el premi, consistent en 1 dia de gravació i un dia de mescla als Estudis Musiclan d’Avinyonet de Puigventós.

Finalment, després de gairebé dues hores de programa, i 34.109 punts, el grup amb seu a La Bisbal Miss Contraband es va endur la victòria. En segona i tercera posició varen quedar el grup valencià No Name Turtles i Marina Dòsem.

El programa de la Gala Final es pot veure al Youtube de la-sala.online. La sala reprendrà la seva programació a partir del mes d’octubre.