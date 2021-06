"Aquest és un festival que ens emociona i que sempre ens redescobreix coses noves". Així defineix Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, al Festival Figueres Es Mou que es fa de l'1 al 4 de juliol i que, per primer cop, acull una residència al Castell de Sant Ferran de tres companyies de dansa -Haa Collective, Tres Tristes Tios i Miquel Barcelona- que, el darrer dia del Festival, estrenaran o preestrenaran davant del públic assistent. En total seran quinze els espectacles que inclou el programa i que es faran a diferents espais públics: la plaça Josep Pla, la plaça Catalunya, el Museu de l'Empordà, la biblioteca, l'auditori Caputxins i, com no, el castell de Sant Ferran on aquest matí s'ha fet la presentació. Tots els muntatges són d'accès gratuït i les entrades es poden reservar a partir del 14 de juny.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha volgut destacar "la gran professionalitat i vocació" dels organitzadors, l'entitat local Agitart. El director artístic del Festival, Roger Fernàndez, s'ha mostrat molt satisfet amb el cartell que poden oferir enguany i ha resaltat la presència d'un artista figuerenc que torna a la ciutat. Es tracta de Roger Gómez qui ha creat una obra site especific especialment pel Museu de l'Empordà i que servirà per inaugurar el Festival. De la resta del cartell cal destacar un espectacle de gran format, Perceptions, dels francesos Bivouak que es veurà a la plaça Josep Pla. "És una estructura, com la porta d'Stargate, i els dotze intèrprets giren i fan danses aèries al seu voltant", ha explicat Fernàndez. Completen el programa les actuacions de les companyies Olatz de Andrés, Marcat Dance, Esa Gente i Haa Collective. També s'ha previst als valencians Titoyaya Dansa, els madrilenys Colectivo Banquet i les mallorquines UnaiUltra.