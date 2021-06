El Festival Internacional del Circ 'Elefant d'or' de Girona oferirà 18 atraccions internacionals, la majoria mai vistes a la ciutat, de la mà de 49 artistes de 15 països diferents. El certamen, que se celebrarà del 24 al 28 de juny, es trasllada al pavelló de Fontajau en una edició especial amb espectacles premiats en altres grans esdeveniments. A pocs dies de l'estrena, ja s'han venut un 55% de les entrades disponibles i Circus Arts Foudation no descarta ampliar l'aforament tenint en compte el relaxament de les restriccions. L'edició, a més, ha despertat molt d'interès entre el públic francès i el ritme de vendes ha augmentat en les últimes setmanes.

El seu director, Genís Matabosch, assegura que no ha estat fàcil però que han aconseguit tirar-ho endavant. El festival s'havia de celebrar el mes de febrer però es va ajornar per la situació sanitària.Girona es convertirà en un "bocí" dels festivals internacionals de circ que la pandèmia no ha permès celebrar arreu del món. Aquest és un dels objectius de l'edició més "especial" que el Festival Internacional del Circ 'Elefant d'Or' oferirà del 24 al 28 de juny a la ciutat. Enguany no seran atraccions mai vistes a Europa però la majoria sí que ho seran per Girona.

Els promotors han seleccionat 18 espectacles guanyadors de les darrers edicions dels grans festivals estrangers. Un total de 49 artistes de 15 països diferents competiran davant d'un jurat internacional format per cinc directors de circ i music-hall. Ho faran dues 11 representacions distribuïdes en les dues semifinals (espectacles Blau i Vermell) i la final (Espectacle d'Or), que es farà el darrer dia. Matabosch, però, ha dit que serà tal el nivell "d'excel•lència del planter" que es podria parlar de "dues gales que desembocaran en una tercera gala". El director del festival ha dit que això permetrà donar visibilitat a Girona, convertint-la en cita obligada per als amants del circ.

També s'ha mostrat satisfet per haver superat els reptes que implicava la vocació internacional del certamen amb la confirmació de la presència de tots els artistes. Entre les companyies convidades, n'hi ha de Rússia, Ucraïna, Brasil, Portugal, Cuba, Itàlia, Vietnam, Xile, Romania, República Txeca o el Perú. Destaquen Mustafa Danguir Troupe & Jesse Brandao amb la doble roda del mort; la contorsió russa d'Alaksandr Batuev; els equilibris de Valentin Chetverkin; el funambulisme de Thu Hien de Vietnam; la Troupe Kevin Richter a la bàscula; la perxa del Duo Stauberti o els malabars de Victor krachinov. En els propers dies, nou empreses treballaran a contrarellotge per transformar el pavelló d'esports del Fontajau en un gran circ estable. La direcció del festival ha decidit traslladar-lo en aquest espai per garantir les mesures de distanciament i seguretat i sota l'aval del Gran Circ de Nadal, que cada desembre transforma l'equipament.

Gran èxit entre el públic francès

De moment, el certamen ja ha venut un 55% de les entrades disponibles –un miler per a cadascuna de les representacions-. Matabosch ha dit, però, que no descarten ampliar l'aforament tenint en compte que la xifra actual parteix d'un 50% de l'aforament i les restriccions permeten fins a un 70%. El promotor del festival també ha explicat que en les últimes setmanes han notat un increment de vendes entre el públic francès, que ha qualificat "d'autèntica bogeria". Matabosch ho ha atribuït al fet que els francesos que ja estiguin vacunats poden entrar i Espanya sense necessitat de dur una PCR i ha fet broma afirmant que el festival ha estat "motiu d'exaltació de la vacunació".

Recuperant l'oferta cultural

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha celebrat que aquest estiu la Costa Brava hagi recuperat tots els seus festivals, incloent-hi el del circ i ha dit que enguany l'oferta cultural serà "molt important". Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha celebrat que "mica en mica" es vagi recuperant la "normalitat" i ha assegurat que el festival del circ reforça la capitalitat cultural de la ciutat.