L'artista israelià Dani Karavan, a les portes dels 90 anys, és el protagonista del documental que posa punt i final al DocsBarcelona 2021 aquest dissabte, 29 de maig. Barak Heymann dirigeix 'Dani Karavan', un viatge per la vida de l'artista reconegut arreu del món per transformar l'espai públic amb instal·lacions monumentals. El director ha assegurat que és més expert en la seva personalitat i la seva ànima que no pas amb la seva obra. "És el que més m'ha interessat", ha afirmat. El documental es projecta als Aribau Multicines aquest dissabte. 'Passatges' és el nom del Memorial que Karavan va realitzar a Portbou en homenatge a Walter Benjamin amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.

Heymann ha explicat que quan va conèixer Karavan va quedar fascinat per la seva "energia, bogeria i ira", i es va enamorar perquè era un personatge magnífic per un film. El director del documental ha afegit que "era generós, sensible i dolç i també era arrogant, agressiu i estava enfadat". Ha dit també que és més expert en la personalitat i l'ànima de Dani Karavan que no pas amb la seva obra. "És el que més m'ha interessat", ha afirmat.

Com ja va fer en documentals anteriors, amb Karavan es fixa amb la persona que hi ha darrera l'obra. Ha destacat que volia fer una pel·lícula que li agradaria veure com espectador: "El que volia era una pel·lícula que no estigués plena d'explicacions, sinó d'emocions. No esperin una conferència sobre Dani Karavan, sinó que viatgin amb nosaltres per visitar totes aquestes obres d'art".

El director ha declarat que quan va començar a treballar en aquesta pel·lícula no entenia i no sabia molt d'art i i al conèixer al protagonista va començar a entendre el sentit de l'art de Karavan i l'art en general. "La meva perspectiva amb l'art ha canviat", ha afirmat. Ha recordat una de les frases de l'artista quan li va dir: "Crear una cosa simple és la cosa més complexa del món". El documental clou el DocsBarcelona i es projecta als Aribau Multicines. També es projecta l'1 de juny a León i La Corunya i el dia 2 a Vilanova i la Geltrú.

Israel-Palestina

Per altra banda, el director israelià Barak Heymann s'ha referit a la crisi d'Israel i Palestina. Heymann ha indicat que hi ha persones molt dolentes al voltant i algunes es troben al Parlament i al govern i "s'ha de lluitar contra el mal i el racisme, aquests no estan només a Israel sinó també a Espanya i a tot el món. Vivim un temps en què les persones bones no es poden permetre no actuar. Hem d'unir-nos i lluitar contra el feixisme, el racisme i la violència. Animo a tothom a que no estiguin silenciats mentre passen coses horribles com passa a Gaza".

Director

Barak Heymann porta més de 15 anys dirigint i produint documentals per a la televisió i el cinema. La companyia cinematogràfica independent de Barak i el seu germà Tomer, Heymann Brothers Films, ha produït més de 30 documentals, alguns com a coproduccions internacionals. Les seves pel·lícules s'han estrenat en nombrosos festivals d’arreu del món, com la Berlinale, IDFA i Hot Docs, on han obtingut prestigiosos premis. Barak imparteix classes a diverses escoles de cinema d'Israel i actualment participa en diversos projectes en curs.