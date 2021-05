El 27è Festival de Jazz de Figueres, organitzat per Joventuts Musicals, torna entre el 16 i el 18 de juliol amb sis concerts, tres dels quals gratuïts. Com a cap de cartell destaca el pianista Ignasi Terraza que vindrà acompanyat del contrabaixista Horacio Fumero i del bateria Esteve Pi, així com un sentit homenatge que li fa la seva filla al bluesman Amadeu Casas, qui va morir recentment. Són tots ells concerts de gran qualitat -tres de pagament i tres gratuïts- i amb un aforament reduït que els allunya dels grans festivals. "Aquest és un petit gran festival", ha assegurat el regidor de Cultura, Alfons Martínez, durant l'acte de presentació fet aquest dimecres al migdia.

Alba Albert, presidenta de Joventuts Musicals Figueres, ha confirmat aquesta voluntat del Festival d'esdevenir una plataforma de llançament per artistes joves, quelcom que es percep repassant el cartell. El Festival, que tindrà tres escenaris -la plaça Josep Pla, La Cate i Caputxins-, s'obre el 16 de juliol a La Cate amb l'actuació de New Orleans Gospel Quartet i la veu prodigiosa de la soprano Rachel Ratsizafy. La mateixa nit, però a la plaça Josep Pla, ho farà Casares Brothers Quintet, una formació amb "molta empenta i molt atractiva per al públic jove", tal com ha assegurat el director artístic del Festival, Dani Alonso. Completen el cartell les actuacions de Kelly Green Trio feat Vernau Mier el dissabte 17 de juliol. El mateix dia es fa el concert d'Ignasi Terraza Trio, a Caputxins, i, a la nit però a la Cate, Drop Collective, amb una fusió de música jamaicana i jazz que, segons Alonso, promet "molta energia". El Festival es clourà amb el concert en record a Amadeu Casas durant el qual es presentarà un repertori original que inclou també els poemes musicats de Carles Fages de Climent que va fer l'artista.

Les entrades als concerts, fins i tot els gratuïts, s'han de reservar. Això es pot fer a partir del 26 de maig al web www.jmfigueres.cat.