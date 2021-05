L’Ajuntament de la Jonquera ha presentat la programació especial amb motiu de la Pentecosta. Les activitats, que començaran el divendres 21 de maig i s’allargaran fins al dilluns 24 de maig, comptaran amb un estricte protocol de prevenció i seguretat per fer front a la Covid-19. Tots els espectacles tindran l’aforament limitat i serà obligatori l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat. En tot moment, caldrà seguir les indicacions del personal responsable dels espais i evitar aglomeracions. Pel que fa als menors de 16 anys, les famílies hauran d’emplenar una autorització perquè puguin accedir als recintes dels concerts. Així mateix, els menors de 16 anys hauran d’assistir als espectacles acompanyats d’un adult responsable.

El municipi donarà el tret de sortida a la programació especial amb el popular cantant Lildami, qui oferirà un concert el pròxim divendres 21 de maig, a les 19.30 hores, a la Sala Societat de la Unió Jonquerenca. L’endemà, dissabte 22 de maig, a la tarda, serà el torn de l’espectacle de carrer ‘Gràfic’ a la Plaça Nova i del concert de l’Orquestra Maribel a la Sala Societat de la Unió Jonquerenca.

El diumenge 23 de maig, al matí, el Centre Excursionista Jonquerenc organitzarà una nova edició de la cursa popular ‘Marxa dels Dòlmens’, que començarà al carrer Major, davant de la Societat. A les 12 hores, se celebrarà la tradicional missa amb l’Orfeó Jonquerenc i a les 17 hores, la companyia Zum-Zum Teatre visitarà el municipi amb el seu espectacle familiar ‘Hippos’, que s’instal·larà a la Plaça Nova. Al vespre, la música de l’Orquestra Maravella omplirà la Sala Societat de la Unió Jonquerenca i farà passar una gran estona a petits i grans. Per últim, el dilluns 24 de maig, a les 18 hores, la Cobla Vila de la Jonquera oferirà un concert a la Sala Societat de la Unió Jonquerenca.

«Enguany, gaudirem d’unes festes de la Pentecosta adaptades a la situació actual. No podrem viure les grans celebracions d’anys enrere, però, tenint molt present la situació sanitària i activant un estricte protocol de seguretat, no hem volgut deixar passar l’oportunitat de gaudir de la nostra festivitat. Des de l’Ajuntament, hem seleccionat un seguit d’activitats diverses i variades per intentar arribar a tothom», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.