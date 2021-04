Més de 18.000 persones van passejar per les parades de Sant Jordi a Figueres

El control d'accés als espais de les parades de Sant Jordi, a La Rambla i a la plaça Catalunya de Figueres, ha permès determinar que més de 18.000 persones van passejar per comprar llibres i roses.

El recompte final ha estat de 10.511 persones visitant les parades de La Rambla i 7.967 persones a la plaça Catalunya. Aquest Sant Jordi ha comptat amb la participació de 20 parades de professionals i 46 parades d'entitats.

Per mantenir l'ordre i la seguretat durant la celebració al centre de Figueres hi ha hagut un desplegament de 22 persones, entre controladors d'accés i agents cívics, que han garantit que tot funcionés. A aquest desplegament, cal sumar-hi el dispositiu especial de la Guàrdia Urbana de Figueres. Com a dada curiosa, tres floristeries van haver de plegar unes hores abans del previst perquè ja ho havien venut tot.

La regidora de Festes, Ester Marcos, explica que els professionals i entitats van comprar productes per vendre durant la Diada de Sant Jordi amb moderació, pensant que podria ser una jornada descafeinada; però, per a tothom i per la pròpia ciutat, "va ser un esclat d'alegria tan gran, que fins i tot el bon temps va decidir acompanyar-nos".

"No podem estar més contents, tant jo com tothom que hi va participar", es felicita Ester Marcos, i hi afegeix: "Era el que necessitàvem tots plegats. Ahir vam poder sentir que potser si que tornarem a fer vida com abans. Tot i que ja hem interioritzat algunes coses com les distàncies, el gel i les mascaretes. I, fins i tot, les cues".