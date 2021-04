Ingressats i professionals de la Fundació Salut Empordà celebren Sant Jordi

Els pacients ingressats a l'Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume han celebrat la diada de Sant Jordi amb una rosa i un punt de llibre. A l'hora d'esmorzar, el personal auxiliar d'infermeria els ha fet entrega dels dos detalls juntament amb la safata. La rosa ha estat possible gràcies a la donació que ha fet Fruites Hurtós de les flors i el material per a decorar-les, i a la col·laboració de diferents entitats i col·lectius que s'han encarregat del muntatge. Es tracta dels usuaris i professionals del Projecte Ksameu-Fundació Sant Vicenç de Paül, del programa Infantil i Juvenil de la Xarxa de Salut Mental i de l'equip de Pediatria del CAP Josep Masdevall de Figueres. A més de les roses per a les persones hospitalitzades, també han entregat diversos rams de flors per a les entrades dels centres i els taulells d'atenció.

FOTO:FSE

En referència als punts de llibre que s'han regalat als pacients, han estat confeccionats pels usuaris i professionals de l'Hospital de Dia del Bernat Jaume, que també han muntat una parada a l'Entrada principal de l'Hospital per a vendre els detalls que han elaborat en motiu de Sant Jordi. El preu era la voluntat i els diners recaptats serviran per a finançar les activitats lúdiques que organitzen durant l'any: Carnaval, aniversaris o manualitats, entre d'altres.

Donació de Fruites Hortós. FOTO: FSE

En el cas dels infants ingressats a la planta Maternoinfantil, avui i en les properes setmanes, se'ls dona un exemplar del conte per llegir i pintar "La llegenda del Cavaller Valentí", una iniciativa del projecte solidari Cap nen/a sense conte que cada any envia un centenar d'unitats a l'Hospital de Figueres.

FOTO: FSE

Pel que fa als professionals de la Fundació Salut Empordà, gràcies al patrocini de l'empresa Arico Forest SL, han rebut un punt de llibre de paper reciclat i amb llavors incrustades que es pot plantar.