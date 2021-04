Josep Valls, Antoni Cobos i Marc Grijalvo presenten els seus darrers llibres

La setmana de Sant Jordi molts autors aprofiten per presentar els seus llibres. Així serà també enguany. Josep Valls, Antoni Cobos i Marc Grijalvo han escollit tres espais de la comarca: Figueres, Peralada i Roses.







torna aquest dijous a Figueres per presentar(Editorial Gavarres), un llibre on narra les seves vivències al costat del mític escriptor i que es va editar l'any passat, però que la pandèmia va obligar a posposar bona part de les presentacions. A Valls l'acompanyarà Miquel Roig, el filòleg Joan Ferrerós i l'editor Àngel Magrià.Aquest dimecres 21, a la biblioteca del castell de Peralada, el filòleg figuerenc i professor de llatí,, presenta la seva novel·la històrica(Letrame). El llibre connecta passat i present a través d'un manuscrit conservat a la biblioteca de Peralada on apareixen unes cartes desconegudes d'amics del poeta Virgili.L'altra presentació que es fa dimecres tindrà lloc al Teatre de Roses. És la darrera novel·la de l'escriptor rosinc(Cal·lígraf), també dedicada al gènere de la novel·la històrica. L'autor s'endinsa ara en un dels episodis més rellevants de la història de Catalunya, la croada contra el regne d'Aragó. Les tres presentacions es fan a les 7 de la tarda.