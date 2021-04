Antonio Turiel analitza els camins sense sortida de l'actual sistema energètic

El doctor en Física Teòrica Antonio Turiel (Lleó, 1970) fa molts anys que adverteix sobre les greus problemàtiques que generarà el zenit del petroli al seu blog The Oil Crash. L'editorial Alfabeto li va proposar condensar les idees en un llibre. 'Petrocalipsis. Crisis energética global y cómo (no) la vamos a solucionar' és una mirada directa a la insostenibilitat energètica de l'actual sistema que esdevé un al·legat contra el capitalisme, a favor del decreixement i en defensa d'un nou sistema econòmic i social per evitar el col·lapse al qual estem abocats.

Antonio Turiel no es reserva res. Considera que vivim un moment molt delicat on ens juguem el més important: «La nostra extinció com a espècie». És conscient que el missatge no agradarà al món polític però, creu, que hauria de ser el primer receptor. De fet, fa uns dies va ser al Senat per exposar, com expert, les seves teories a la comissió de Transició Ecològica. I és que, diu, «el futur està a les nostres mans» tot i que «el ciutadà haurà de comprendre que hi haurà canvis molt importants, que cal fer pedagogia i redefinir expectatives».

L'autor desglossa el llibre en vint-i-tres capítols, vint dels quals li serveixen per argumentar camins sense sortida: per què no podrem seguir utilitzant el petroli, per què no serveixen els biocombustibles, per què no creixerà l'energia hidroelèctrica, per què no podrem mantenir-nos només amb les energies renovables o per què no tindrem un cotxe elèctric malgrat que el govern vulgui injectar al sector milions d'euros? «El capitalisme acull, en si mateix, la seva impossibilitat», reconeix Turiel, que afirma rotund «que no tots els problemes tenen solució». Segons ell, molts d'aquests s'han accelerat amb la pandèmia. L'Agència Internacional de l'Energia, per exemple, ja ha reconegut que, amb l'actual ritme d'inversions, el 2025 caurà un 50% la producció petroliera. La falta de petroli cru convencional ja afecta la indústria del plàstic espanyol amb manca de matèria primera.

El científic i divulgador explica que la crisi energètica és només un dels diversos problemes de sostenibilitat. «Fer les coses més sostenibles vol dir que les facis de tal manera que les generacions que vinguin les puguin seguir fent de la mateixa manera i això implica no produir més residus dels que el planeta pot absorbir ni consumir més recursos dels que pot reposar», afirma Turiel.

Durant molt temps el canvi climàtic s'ha negat i ara les grans instàncies ja parlen d'adaptació. «Els canvis que veiem són molt profunds i inquietants», reconeix Turiel que lamenta que «no hi hagi una acció decidida per combatre'l» i que tampoc es deixin plantejar alternatives. Tal com diu en el llibre, «les condicions de vida seran molt difícils per a la majoria i faltaran molts recursos, ara abundants». «No es tracta de tornar a les cavernes, sinó de viure de manera més moderada. No ens calen grans solucions tècniques, sinó canvis en la manera de fer servir l'energia i els materials, acabar amb certes pràctiques com el fet d'usar i llençar o l'obsolescència programada», afirma.





Antonio Turiel
Editorial Alfabeto
216 pàgines - 19 euros