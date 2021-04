Tret de sortida als actes per celebrar els 75 anys del Museu de l'Empordà de Figueres

Amb l'oli 'Abstracció Còsmica' (1963) d'Evarist Vallès com a teló de fons, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha presentat la campanya per celebrar, durant tot aquest 2021, els 75 anys de l'acord de creació del Museu de l'Empordà, amb seu a l'Institut Ramon Muntaner, i el mig segle d'ubicació d'aquest centre d'art a l'actual edifici de la Rambla figuerenca. Un museu que «s'ha convertit en un referent de la ciutat i la comarca, un motor cultural amb un projecte solvent que vol seguir essent referent», segons Lladó. Per ella el museu té per davant un temps «de transformació i modernització» coincidint amb la redacció d'un nou projecte museològic obert a la participació ciutadana i la rehabilitació de la Casa Fages.

El programa s'ha iniciat ja amb la presentació d'una campanya, gestada pel dissenyador Àlex Gifreu i el fotògraf Jordi Puig, que ha buscat vincular persones de Figueres amb peces del mateix museu fent-ne collages gràfics sorprenents. Entre les primeres propostes que veuran la llum en aquest aniversari -es preveu fer un acte cada mes- hi ha una exposició de Tura Sanglas i Rosa Tharrats que s'obre al públic el 24 d'abril, amb la voluntat de seguir promovent el talent jove. A més a més, el 13 de maig es presenta la nova guia Museu de l'Empordà. Essencials, que ve a renovar l'anterior volum del 1999 amb la inclusió de nous continguts com ara els dedicats a l'art del segle XXI o les noves adquisicions.



Dins aquest aniversari destaca la taula rodona que es farà el 4 de juny amb tots els directors vius que ha tingut el Museu de l'Empordà el darrer mig segle: Josep Maria Joan, qui va fer equip amb Evarist Vallès i Joaquim Fort de Ribot, ambdós desapareguts; Alícia Viñas, Anna Maria Capella i l'actual director Eduard Bech. «Volem traçar una història, l'evolució del museu a partir de les accions impulsades per les diferents direccions», comenta Bech. El regidor de Cultura, Alfons Martínez, recorda com el museu «va ser llargament reivindicat i que és el nucli cultural de la ciutat des de fa més de cent anys».