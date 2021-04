Jaume Cabré: "Si els personatges te'ls creus poden ser una capsa de sorpreses"

L'escriptor Jaume Cabré torna a la novel·la deu anys després de 'Jo confesso' amb 'Consumits pel foc', publicat per Proa. Una novel·la on hi tenen cabuda els personatges humans amb altres que són animals, com en el cas dels godalls. "Si els personatges te'ls creus són un ajut i al mateix temps poden ser una capsa de sorpreses", ha assegurat l'autor en roda de premsa. Ha apuntat que són coses que es van aprenent a mesura que un va escrivint i et trobes amb personatges com aquest. Des de Proa han explicat que han fet una tirada de 25.000 exemplars. En castellà, han fet una tirada de 10.000 exemplars de 'Consumidos por el fuego', publicat per Destino. En total, la novel·la té nou traduccions contractades.

L'Ismael, un dels protagonistes de 'Consumits pel foc', no ha tingut una infantesa gens fàcil degut a la difícil relació amb el seu pare. Tot això, va aconseguir estudiar i es guanya la vida com a professor de llengua i literatura. Un dia, però, es retroba amb una antiga veïna i a poc a poc comencen a intimar, fins que una altra trobada amb el conserge de l'institut on treballa, porta l'Ismael a una situació límit, com ha explicat l'editorial.

En aquesta novel·la, Jaume Cabré assenyala que ha explicat una historia i al fer-ho ha viscut amb uns personatges i uns ambients. "No tinc cap altra pretensió", ha assegurat. "Però això no impedeix que un lector l'ajudi o l'avorreixi aquesta vida o aquests personatges, però això no forma part del meu poder", ha afegit. Cabré ha indicat que ha fet el que ha pogut que és tenir uns personatges que l'han acompanyat i "han fet el paper" que els hi ha demanat. En aquest procés, ha indicat, n'ha matat molts i alguns els ha tret perquè no donaven suc i d'altres s'han anat enriquint.