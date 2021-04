Guspira Teatre representa la comèdia «Mentiders» a la Cate de Figueres

Quan dos agents de policia visiten un matrimoni la Nit de Nadal per donar-los la notícia d'una defunció, es veuen incapaços de fer-ho. El gest tan humà, però, els aboca a dir una mentida piadosa que suposarà l'inici d'un seguit de malentesos surrealistes i còmics. Mentiders és una comèdia molt divertida, signada per l'autor escocès Anthony Neilson, que porta a escena Guspira Teatre aquest diumenge 11 d'abril, a les sis de la tarda, a la sala la Cate de Figueres.

Com explica Marta Tarrés, una de les tres components més veteranes de la formació creada el 1984, Mentiders es basa en «un humor bàsic que no té malícia, que juga amb personatges molt tontos que, al final, es fan entranyables».

Era l'any 2019 quan la històrica companyia de Cassà de la Selva va estrenar el muntatge. Amb Mentiders, la companyia de Cassà, sota la direcció de Nani Castellsaguè, ha recollit un bon munt de premis: el més recent, el de l'espectador a la millor obra en la XXIX mostra de teatre amateur de Santa Perpètua de la Mogoda, però també al Festival Rafel Anglada de Santa Coloma de Farners, on el director va ser nominat i Joan Casabó va ser escollit el millor actor de repartiment.

Guspira Teatre és una formació que té més de trenta anys d'existència. Al llarg d'aquest temps ha anat renovant-se i incorporant nous integrants, també gent jove.

És una companyia amateur –a Cassà en són quatre– on tots els seus components estimen el teatre. Intenten cada any i mig estrenar. Abans de la pandèmia van iniciar els assajos per a un nou projecte que ha quedat aturat.

L'obra Mentiders s'havia de representar el 20 de març passat a Castelló d'Empúries, però es va anul·lar per segon cop al municipi per causes derivades de la Covid.