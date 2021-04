La Funcional Teatre retorna al món de Txèkhov per celebrar els seus trenta anys

L'última obra que La Funcional Teatre va fer al Casino Menestral va ser 'La bella Helena'. Era l'any 2003. Per tornar a aquest espai a mig fer, però tan significatiu per a la companyia figuerenca, no hi havia cap millor moment que aquest, celebrant, amb un any de retard, les seves tres dècades d'història i fent-ho en un temps de fragilitat extrem. Potser, per això, no és estrany que hagin escollit representar Anton Txèkhov, un autor que els ha marcat, un estil reflexiu que ha amarat la resta de les produccions. «Ha estat com buscar el fil», reconeixen.

El projecte Casa Txèkhov és molt ambiciós, tant que fins i tot ells mateixos han sentit com, a voltes, el terra tremolava als seus peus, ja que els obstacles han estat constants. Txèkhov, però, els ha mantingut units, fent els lligams més sòlids entre ells i ara poden concloure que «és un triomf a l'adversitat, un acte de valentia». Valoren com el confinament els va permetre, a través de les plataformes digitals, «fer treball de taula» que, per a alguns, va ser tot un descobriment. El compliment estricte de les trobades, dos cops per setmana, també els va ajudar a mantenir viva la flama, a sentir-se acompanyats.

De Txèkhov, la Funcional ja havia representat algunes de les grans obres, però els quedaven en el tinter 'La Gavina' i 'Les tres germanes' que ara, per fi, porten a escena, juntament amb tres peces curtes que s'allunyen de la mirada més melancòlica de l'autor. L'aventura comença l'1 de maig amb 'La Gavina'. L'espai, els baixos despullats, sense artificis, del Casino. D'aquesta obra en faran onze funcions –ja hi ha les entrades a la venda– amb un públic reduït i amb totes les mesures.

Josep Maria Cortada, que dirigeix La Gavina, explica que la intenció era donar-li a la peça «una mirada contemporània sense forçar res», però intentant connectar amb l'ara, sigui amb la interpretació, la posada en escena o el plantejament de l'espai i les projeccions sobre unes parets on encara són visibles les marques de construcció. Algunes imatges seran fetes in situ per potenciar la sensació «d'obra en construcció, d'artesania». Això lliga amb certs temes estructurals de l'obra com el procés de creació artística o les seves dificultats, els amors no correspostos i la desesperança pel pas del temps. La Gavina és la primera parada d'aquest viatge del qual tota la companyia en ple participa, una quarantena de persones de diferents generacions i mirades que es retroalimenten i s'enriqueixen. Les darreres incorporacions, els més joves, ho viuen com una oportunitat i els veterans com un alè renovat.

Txèkhov en Curt

El mateix mes de maig, mentre s'estarà representant 'La Gavina', La Funcional també portarà a escena Txèkhov en Curt, tres peces curtes de l'autor rus: 'L'ós', 'El cant del cigne' i 'El regne de les dones', sota la direcció de Jaume Alsina i Juli Sanjuan. Una de les particularitats és que és la seva itinerància, ja que cadascuna d'elles es farà en un espai diferent, cap d'ells massa intervingut. Els llocs d'inici seran una sala del Consell Comarcal i el vestíbul del Casino. Els dos grups d'una vintena de persones s'intercanviaran i, després, seran conduïts al Cercle Sport, on hi haurà música en directe, per concloure l'experiència. S'han programat sis representacions de maig a juny i quatre entre setembre i octubre. Casa Txèkhov es clourà entre setembre i octubre quan es representarà 'Tres germanes', també al Casino.





Cortada admet la dificultat de posar en escena aquestes obres, però tenen a favor «l'encert en la tria de perfils dels actors per cada personatge». A més, reconeix que, en el cas de La Gavina, «poques vegades havien discutit tant una obra, l'hem esmicolat, gairebé frase a frase». És potser amb aquestaon han captat la seva essència que Cortada espera que arribi al públic: «És un cant a la resistència, al fet de saber viure enfront unes circumstàncies adverses amb la màxima intensitat i de la millor manera».