Campañà retrata els dies posteriors de la Retirada

La sala gran del Museu de l'Exili de la Jonquera acull, a partir d'aquest dissabte, l'exposició L'endemà de la Retirada: Portbou, 1939 que conté una setantena de fotografies, bona part d'elles inèdites, d'Antoni Campañà (1906-1989). La mostra és, segons el director del Mume, Alfons Quera, «una de les més destacades d'aquest 2021 i en la qual fa un any i mig que hi treballem». La inauguració es fa a les 12 del migdia i per assistir-hi cal reserva prèvia.

Ens situem el març del 1939. Fa just un mes que les tropes franquistes han arribat a la frontera francocatalana al coll de Belitres. En aquest moment, Campañà arriba a l'Empordà i fa la ruta del litoral des de Belitres fins a Portbou testimoniant les restes materials i humanes de la retirada al seu pas per Vilajuïga, Llançà, Portbou, entre altres pobles. No són només imatges de cotxes abandonats i ferits per la guerra, de paisatges i de persones. En una d'elles, es veu les tropes franquistes saludant els gendarmes francesos al coll de Belitres.





sobre els fons fotogràfics de Campañà dedicats a la Guerra Civil i la immediata postguerra. Per Quera tenen molta importància, «perquè no hi ha massa fons públics d'aquesta temàtica».

L'exposició a la Jonquera s'allargarà fins al 26 de setembre i anirà acompanyada de diferents activitats, entre elles la presentació del catàleg. A més coincideix amb dues altres exposicions: La guerra infinita. Antoni Campañà i les tensions d'una mirada (1906-1989) al MNAC i Antoni Campañà i la modernitat mecànica a la Casa Seat.