Restauren la coberta de la capella dels Dolors de la canònica de Vilabertran

El bisbat de Girona és a punt de completar la restauració completa de la coberta de la capella dels Dolors de la canònica de Vilabertran. Els treballs, que tenien caràcter urgent «perquè amenaçava ruïna», no han afectat el normal funcionament de l'interior del temple, malgrat que aquesta capella és la que es destina a l'hivern a acollir les misses.

Fa un any ja es va fer la coberta d'un pati que es trobava entre la capella dels Rocabertí i la façana i on no s'havia accedit mai perquè estava tapiat, tot i que es coneixia. El pati, on entraven els coloms i ara s'ha netejat, connecta amb la capella dels Dolors. En aquesta segona fase, s'ha actuat a la coberta d'aquesta capella que, segons l'arquitecte figuerenc Josep Vilanova, «estava en molt estat, les bigues feien molta panxa i amenaçava pràcticament ruïna sense perill imminent d'enfonsament, però on calia actuar». Va ser un veí qui va alertar que a la coberta hi havia un forat i les teules estaven mogudes, encara que el mossèn de la parròquia ja havia avisat prèviament que entrava aigua. «No ho feia de forma escandalosa, però pel bé del monument s'havia d'arreglar, ja que podia haver col·lapsat a la llarga», reconeix Vilanova, responsable del projecte de rehabilitació.

Ús de materials tradicionals

Els treballs han consistit en el canvi de l'estructura de fusta per una altra, també de fusta laminada, seguint la normativa actual, i que no es veurà, ja que a sota hi ha la volta. Després s'ha cobert amb una làmina de fusta transpirable impermeabilitzant directament la coberta de teules. Ser Bé Cultural d'Interès Nacional condiciona. «Es fa en fusta perquè és un material tradicional com es construïen abans els edificis, però també perquè en formigó o ferro, a part que no són propis, augmentava molt el pes», diu Vilanova qui no amaga la dificultat de l'obra a causa de l'alçada, uns 12 metres. Ha calgut posar dues bastides: una perimetral exterior i una d'interior.

La rehabilitació, impulsada pel bisbat de Girona, ha tingut un cost total d'uns 84.000 euros i ha rebut subvencions de la Diputació de Girona, del Departament de Cultura de la Generalitat i de l'Ajuntament de Vilabertran.