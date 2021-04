Maria Rodríguez Arjona: «No vull que es perdi mai tot el que representa Optimist a Roses»

Presidenta de l'associació Optimist. Quan va arrencar l'activitat d'Optimist a Roses, Maria Rodríguez, de 27 anys, només en tenia dos i ja acudia cada primer diumenge de mes a veure teatre a la seva localitat. Ara fa uns cinc anys ha agafat el relleu com a presidenta de l'entitat, que diumenge celebra la seva festa del 25è aniversari.

El 25è aniversari de l'associació Optimist se celebra aquest diumenge amb la proposta de teatre familiar Lù de la companyia La Maduixa. Es faran dues sessions al Teatre Municipal de Roses.

Des de quan és la presidenta d'Optimist i per què va decidir agafar-ne el relleu?

Deu fer entre 4 i 5 anys que ho soc. Optimist es va fundar l'any 1996 i entre les persones que van fer-ho hi havia la meva mare. Gràcies a això, des que tinc 2 anys he pogut veure teatre infantil cada primer diumenge de mes. Tot i passar els anys mai em vaig desvincular de l'associació del tot. Finalment, quan va complir els 20 anys, la Fina Puigdomènech i la meva mare, Ianna Arjona, volien buscar algú per fer el relleu i dur el dia a dia de l'associació. M'ho van proposar, imagino que com a persona més propera a l'associació, i no ho vaig dubtar ni un moment. Per a mi Optimist és i ha estat molt important al llarg de la meva vida i no voldria mai que es perdés tot el que representa.

De quina manera s'ha treballat els darrers cinc anys?

Tot el que sé ho he après de primera mà d'elles i també gràcies a Rialles de Catalunya, l'associació nacional a la qual estem adscrits i de la qual soc secretària avui en dia també. Per tant, he intentat seguir la mateixa línia que s'ha dut fins ara. Quan una cosa funciona, no cal remenar-la gaire! Intentem adaptar-nos als nous temps i no quedar-nos en espectacles superficials, sinó obres amb les quals es pugui gaudir de la cultura i alhora fer pedagogia des de casa.

Com ha evolucionat l'entitat?

La finalitat de l'entitat segueix sent la mateixa 25 anys després. Som una associació sense ànim de lucre i volem que al poble hi hagi teatre infantil i familiar, i volem incentivar el gran nivell, que per sort tenim, de la cultura catalana. I la segona cosa més important és que volem que la cultura sigui accessible a tothom, per això l'entrada val 5 euros tant per a nens com per a adults. Optimist va començar a la sala SUF i, des que es va fer el teatre municipal, hi apareixem com a programació habitual. Seguim fent 7 espectacles l'any, el primer diumenge de mes, durant els mesos de febrer, març, abril, maig, octubre, novembre i desembre. També es va impulsar fa uns 10 anys una aula de teatre infantil, una activitat extraescolar de teatre per a nens. Aquest any s'hi han incorporat l'Ona i la Maria, dues filles d'Optimist. Ara estem amb moltes ganes de preparar i buscar novetats i sorpreses per seguir atraient la gent de tot l'Empordà al teatre de Roses. Volem ser la referència de la comarca en teatre familiar.

Quants socis sou?

Ara mateix, uns 450 nens i nenes tenen carnet d'Optimist, però si comptéssim quants infants n'han format part, crec que no acabaríem! Només destacar que no cal ser soci per venir al teatre d'Optimist! Optimist el formen tots els nens i les famílies que ens visiten cada mes. A part, el carnet és totalment gratuït. Amb ell, els infants reben un correu cada mes amb les novetats i espectacles d'Optimist i gaudeixen d'entrada gratuïta el mes del seu aniversari.

Com us ha afectat la pandèmia com a associació i pel que fa a la manera de programar?

Estic molt orgullosa de veure que Optimist només s'ha aturat en tots aquest anys per una pandèmia. Vam haver d'anular la majora d'espectacles del 2020 i a finals del 2020 vam poder fer dues obres, i aquest 2021 ja hem pogut programar amb normalitat. Sempre respectant les mesures de distància social i l'aforament establert per les autoritats, que ara mateix és del 50%. L'aforament ha estat molt irregular, però, fins a l'últim espectacle. Tenim molta gent de pobles d'arreu de l'Empordà i el confinament municipal ens va passar factura. Per sort, aquest últim espectacle de març vam emplenar tot l'aforament. Animem a tothom que ens segueixi donant suport d'aquesta manera, ens fa molt feliços.

Quina és la clau per estar activa durant 25 anys?

Jo crec que és tant senzill com la passió i l'amor pel teatre que tenim tots els que formem part de l'associació.

Com serà la festa d'aniversari?

Malauradament, a causa de la covid, no podrem fer la festa que ens hagués agradat a tots. Volíem fer tota una tarda d'activitats culturals fora del teatre mentre a dins hi havia els espectacles. Hem preparat bosses i samarretes de commemoració del 25 anys, que regalarem als que ens acompanyin aquest diumenge 4 d'abril al teatre. Farem dues sessions. Una a les 11.30 hores i una a les 12.30 hores. Lù, de la companyia La Maduixa, és un dels millors espectacles en l'àmbit estatal que es poden trobar a dia d'avui. Ha rebut premis a millor espectacle, ha viatjat per tot el món i va estar seleccionat al Temporada Alta. Veurem un espectacle amb un format 360 on el públic es posa al voltant de l'escenari. És un espectacle molt visual i poètic i que s'ajuda de l'alta tecnologia. Ens parla del poder de la cultura, de com la creativitat i la imaginació poden ajudar-nos en situacions dures de la vida.

Quins projectes teniu ara?

Tenim idees noves per tirar endavant i engrescar a tothom que vingui. A partir del setembre les anirem anunciant a través dels correus i del nostre Instagram: @optimistroses. De moment, un avanç: «El passaport del teatre».