Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Teatre a Figueres

Divendres 26 de març

A les 20.00 hores

Teatre Municipal El Jardí



La tempesta és la darrera obra de Shakespeare i en la qual el bard mostra tota l'experiència acumulada al llarg de la seva vasta carrera, una peça misteriosa i ritual, que barreja pensar filosòfic i polític, recursos de comèdia, el romanç pastoral i la gran maquinària barroca, i on es confronten l'Art creat pels homes i les forces tel·lúriques de la Natura.

Parking Shakespeare torna als escenaris amb la darrera obra de William Shakespeare per celebrar el desè aniversari de la companyia.

Teatre a Castelló d'Empúries

Dissabte 27 i diumenge 29 de març

A les 20.00 hores i a les 18.00 hores

Sala Municipal

La venda d'un abric de visó és el punt de partida de l'argument del vodevil 'Ara no, amor meu', adaptació d'una comèdia escrita per John Chapman i Ray Cooney que porten a escena el grup de Teatre Esplais de Castelló d'Empúries, aquest dissabte, a les 8 del vespre, i diumenge, a les 6 de la tarda, a la Sala Municipal. Amb aquesta posada en escena, el grup recupera les representacions que fa just un any van quedar aturades a causa de l'estat d'alarma i que, per les restriccions successives, no s'han pogut reprendre fins ara.

Concert familiar a La Jonquera

Dissabte 27 de març

A les 18.00 hores

La Societat

El grup d'animació infantil El Pot Petit visita la Societat de la Jonquera aquest dissabte a les sis de la tarda amb l'espectacle 'El Pot Petit al teatre'. L'èxit de la convocatòria ha estat tal que les entrades ja van quedar exhaurides fa uns quants dies enrere.

Aquesta proposta del grup empordanès es pot resumir en un concert teatralitzat dinàmic i participatiu en el qual el públic podrà escoltar moltes de les cançons que normalment el grup no inclou en el repertori dels concerts que fan a l'exterior.

Teatre a Llançà

Dissabte 27 de març

A les 19.00 hores

Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Llançà acull, aquest dissabte, l'obra de teatre Quina feinada! de Roger Pera. Tindrà lloc a les set de la tarda amb entrada gratuïta. Un actor fracassat que treballa a la recepció d'un restaurant de luxe és el protagonista del nou treball de Ventura Pons, una comèdia frenètica que ha adaptat ell mateix a partir del text original de Becky Mode.

Concert de sardanes a Figueres

Diumenge 28 de març

A les 18.00 hores

A la sala La Cate



Concert de la cobla Rossinyolets amb motiu del 146è aniversari de la mort de Pep Ventura a La Cate. A les 18 hores. Cal reservar a fomentsardana@gmail.com o al WhatsApp 661 173 709