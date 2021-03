El Grup de Teatre Esplais de Castelló recupera el vodevil «Ara no, amor meu»

La venda d'un abric de visó és el punt de partida de l'argument del vodevil 'Ara no, amor meu', adaptació d'una comèdia escrita per John Chapman i Ray Cooney que porten a escena el grup de Teatre Esplais de Castelló d'Empúries, aquest dissabte, a les 8 del vespre, i diumenge, a les 6 de la tarda, a la Sala Municipal. Amb aquesta posada en escena, el grup recupera les representacions que fa just un any van quedar aturades a causa de l'estat d'alarma i que, per les restriccions successives, no s'han pogut reprendre fins ara.

La directora de la companyia, Maria Rosa Oliveras, explica com se'ls ha fet de llarga l'espera, ja que des del setembre passat portaven refrescant l'obra cada quinze dies. Fins i tot, reconeix que havien parlat de deixar-la ja al calaix «en veure que la cosa s'allargava mesos i mesos». Va poder més la il·lusió de mantenir-la. Els va caldre, però, enginy, ja que, algun temps, no se'ls permetia assajar més de sis persones juntes. «És l'obra que hem assajat més i que representarem menys», resumeix.







segueix la línia dels darrers anys de la companyia. És una comèdia que busca la complicitat del públic a partir de la interacció dels diferents personatges, d', amb una trama d'embolics i una successió de diàlegs enginyosos i entrades i sortides d'escena constants. «Són textos molt divertits i nosaltres ens ho passem molt bé», diu la directora, que ja fa una dècada llarga que va prendre el relleu a Esteve Ripoll al capdavant del grup. En aquest muntatge, el públic podrà veure sobre l'escena a Josep M. Nicolau, Dolors Soler, M. Dolors Parnau, Constantí Fontclara, Joan Carmona, Toni Garcia, Dolors Costa, Àngels Puig, Anna Matas i Joan Puigdevall.

Aquesta no serà l'única representació que fa l'elenc en el cicle, ja que el 17 i 18 d'abril tornen a pujar a l'escenari amb 'Adreça desconeguda'. És, com explica Oliveras, «un canvi de registre i també un repte perquè està escrita per ser llegida, no representada». És una obra que se sustenta en l'intercanvi epistolar entre dos amics, a principis dels anys 30, un alemany que torna al seu país i un jueu nord-americà.